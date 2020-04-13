اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 11:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق وتشميع سايبر نت بأبوكبير ومصادرة محتوياته لمخالفته قرار الحظر

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:35 ص
غلق وتشميع سايبر نت بأبوكبير ومصادرة محتوياته لمخالفته قرار الحظر تشميع سيبر نت فى الشرقية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مجلس مدينة أبوكبير، بغلق وتشميع سايبر نت بمنطقة الزوبعية، دائرة المركز ومصادة محتوياته لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزارء، وتشغيل السايبر ووجود عدد من الأطفال والشباب بداخله.

 وذلك أثناء مرور العميد وليد عبد العظيم ،مأمور مركز شرطة أبوكبير، وبرفقته النقيب أحمد متولي معان الضبط،  وجيه صديقي،رئيس مجلس مدينة أبوكبير، لمتابعة قرارات غلق المحال التجارية، تم مشاهدة السايبر، وتم تشميعه وتحرر لصاحبه المحضر رقم 483 جنح أمن دولة طوائ.

 وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن  تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

 وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

 

 

IMG-20200413-WA0048
 
 
IMG-20200413-WA0043
 
 
 
IMG-20200413-WA0044
 
 
 
IMG-20200413-WA0046
 

 

 

 

 


مصر

اخبار مصر

الشرقية

مركز شرطة أبوكبير

سايبر نت

مواجهة فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو

إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو

خبير إيطالى: نستعد لاختبار 5 لقاحات ضد كورونا بعد نجاح التجارب الأولى

خبير إيطالى: نستعد لاختبار 5 لقاحات ضد كورونا بعد نجاح التجارب الأولى

العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

أبو سنة على مشارف نادي المئة.. تزوج 29 مرة ولديه 33 ابنا و42 حفيدا.. صور

أبو سنة على مشارف نادي المئة.. تزوج 29 مرة ولديه 33 ابنا و42 حفيدا.. صور

طقس لطيف بكافة الأنحاء اليوم وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 25 درجة

طقس لطيف بكافة الأنحاء اليوم وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 25 درجة

المهاجرون يدفعون الثمن.. كورونا يكشف الوجه القبيح للعالم "فيديو"

المهاجرون يدفعون الثمن.. كورونا يكشف الوجه القبيح للعالم "فيديو"

فيديو.. الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

فيديو.. الحكومة تعلن بدء صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

مستندات مهمة لاستخراج كعب العمل.. تعرف عليها

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

إنفوجراف.. رسائل البابا فرانسيس للعالم منذ اجتياح فيروس كورونا

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 106 حالات

ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 106 حالات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة