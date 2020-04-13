اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 03:25 م
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عودة أكثر من 200 بريطانى لوطنهم من نيبال عبر الإمارات

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:45 م
عودة أكثر من 200 بريطانى لوطنهم من نيبال عبر الإمارات طائرات الإمارات
وكالات

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فى إطار التعاون بين المملكة المتحدة وحكومة دولة الامارات لدعم الرعايا البريطانيين الراغبين في العودة لوطنهم، غادرت فى 8 و10 أبريل الجارى طائرتان من كاتمندو فى نبيال وتوقفتا ترانزيت فى الإمارات قبل استكمال رحلتيهما إلى الأراضي البريطانية.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة "الرؤية" الإماراتية، قامت سفارة المملكة المتحدة فى الإمارات ودولة نيبال بتسهيل عودة أكثر من 200 مسافر بريطاني عالق من نيبال عبر الإمارات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت بريطانيا والإمارات مذكرة تفاهم للسماح للطائرات التي تقل بريطانيين بالمرور ترانزيت عبر المطارات الإماراتية، وتعد الطائرتان العائدتان من نيبال باكورة ثمار هذا الاتفاق وستكون هناك رحلات أخرى.

وتعتبر مذكرة التفاهم جزءاً من جهود التعاون بين حكومة دولة الإمارات والحكومة البريطانية لتسهيل عودة الرعايا البريطانيين العالقين فى الخارج بأقصى سرعة ممكنة.  


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بريطانيا

نيبال

عوده بريطانيين

كورونا

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