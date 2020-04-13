سول (أ ش أ)

حدد علماء فى كوريا الجنوبية 38 جسما مضادا محايدا لفيروس كوفيد-19 لعلاج المصابين بالفيروس المستجد، وفقا لما أفادت به وكالة الصحة العامة بالبلاد اليوم الاثنين، وقام المعهد الوطني للصحة وشركة "سيلتريون" للأدوية بتأمين الأجسام المضادة المحايدة للفيروس من دماء أشخاص ظهرت نتيجة تحاليلهم إيجابية للفيروس، وفقا لما أفاد به المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتمتلك الأجسام المضادة خصائص يمكنها أن تجعل الفيروس غير مؤذ وتساعد في علاج المصابين به، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.

وأضاف المركز أن "جميع المواد المرشحة تبشر بالخير، و 14 منها على وجه الخصوص، أظهرت قدرات قوية جدا على التحييد".

وستخضع جميع الأجسام المضادة المحايدة لاختبارات تفصيلية وشاملة كما سيتم اختبارها معمليا على الحيوانات. وأفادت سلطة الصحة العامة في كوريا الجنوبية بأنها تخطط للعمل عن كثب مع غيرها من المنظمات البحثية لإنتاج بروتوكولات علاجية تعتمد على الأجسام المضادة في أقرب وقت ممكن.

وكانت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية، أعلنت اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة التى تم تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، 25 حالة، ليبلغ إجمالى الإصابات 10 آلاف و537 حالة، وأوضحت مراكز المكافحة - وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن معدل الارتفاع اليومى لعدد الإصابات الجديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية يتراوح ما بين 20-30 حالة فى الأيام الأخيرة.

وأوضحت مراكز المكافحة، أن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفعت بـ39 حالة فى يوم 9 أبريل، و27 حالة فى يوم 10 أبريل، و30 حالة فى يوم 11 أبريل و32 حالة فى يوم أمس، مع استمرار حالات الإصابة من الوافدين وانتقال العدوى داخليا على الرغم من بقاء المعدل اليومى لحالات الإصابة فى حدود ما بين 20 و40 لعدة أيام.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، جاءت 12 حالة فى سول وضواحيها(8 حالات فى سول و3 حالات فى إقليم كيونغكي، وحالة واحدة فى مدينة إنتشون)، وسجلت مدينة دايغو 3 حالات إصابة، وجاءت 3 حالات فى إقليم كيونج سانج الشمالى وتم تأكيد 6 حالات إصابة جديدة من خلال إجراءات الحجر الصحى فى المطارات، ومن بين حالات الإصابة الجديدة، بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 16 حالة وجاءت 9 حالات من انتقال العدوى داخليا.