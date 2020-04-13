وأوضح قائلا:"يجب دراسة سبل اعادة المواطنين الذين يتمتعون بصحة جيدة وأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا إلى العمل مع توفير الدعم اللازم لأولئك المعرضين لخطر الاصابة ويتم وضعهم قيد الحجر الصحي او عزلهم لبعض الوقت ".



كذلك استبعد عضو الفيدرالي استعادة الاقتصاد الأمريكي تعافيه سريعاً والذي كان قد تكبد خسارة أكثر من 16 مليون وظيفة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف: نحن في مواجهة طريق طويل وشاق حتى يتسنى لنا تطوير مصل أو علاج فعال للقضاء على الفيروس وبالتالي سيكون من الصعب توقع تعافيا اقتصاديا في المستقبل القريب ".



وكشفت بيانات صادرة الجمعة الماضية تجاوز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة الماضية 15 مليونا، إذ تجاوزت الطلبات الأسبوعية الجديدة ستة ملايين للمرة الثانية على التوالي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أدت فيه التدابير الصارمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى شبه توقف عن النشاط الاقتصادي .



في سياق متصل، أعلنت السلطات الأمريكية ان عدد الوفيات بفيروس كورونا بالولايات المتحدة تجاوز حصيلة الوفيات في إيطاليا.

وكان أكد حاكم ولاية نيويورك ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولاية إلى 8627، بعد تسجيل 783 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أندرو كومو "نحن الآن في نهاية المرحلة الأولية لانتشار فيروس كورونا".

وأوضج كومو أن الإدارة الأمريكية تتوقع ما بين 100 ألف و200 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفضل حال.

كما أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو تمديد إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي بسبب انتشار فيروس كوروناالمستجد.