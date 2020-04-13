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طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت

الإثنين، 13 أبريل 2020 07:00 ص
طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت طلاب الثانوى العام
محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الاثنين 13 إبريل الجارى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الرياضيات ضمن الاختبارات التجريبية التى انطلقت الأحد 5 إبريل، حيث يستطيع الطلاب الدخول على منصة الامتحان الالكترونى على الرابط التالى" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp
 
وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً،  طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.
 
وبدأ طلاب أولى ثانوى امتحان التجربة الأحد 5 إبريل الجارى، حيث قام بالتسجيل وإجراء اختبار اللغة العربية فى أول يوم 578 ألف طالب وطالبة من داخل المنازل مستخدمين الشرائح البيانات التي تم توزيعها بواسطة الشركة المصرية للاتصالات، وتم توزيع الطلاب لمجموعات بالمحافظات للدخول أثناء اليوم وذلك لتوزيع الأحمال على منصة الاختبارات خلال اليوم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.
 
وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبة المستهدف اختبارهم إلكترونيًا هو 589 ألف طالب حيث تعرض عدد 11 ألف طالب لبعض المشكلات التقنية البسيطة التي تم رصدها بواسطة فرق الدعم الفني على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في الاختبارات القادمة.
 

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