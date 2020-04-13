طقس الخليج.. هطول أمطار ورياح نشطة فى السعودية والامارات والبحرين

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى في حالة الطقس، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير و الباحة، أما في الامارات فتشهد سقوط الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية والشمالية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، وكذلك هطول أمطار في البحرين .

وإليكم التفاصيل...

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير و الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتى الرياض و الشرقية، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتى تحد من مدى الرؤية الأفقية على حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كمساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-38 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.





الامارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية والشمالية، مع انخفاض فى درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدى الى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 35 تصل إلى 45 كمس أحياناً خاصة على البحر ومع السحب الركامية.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:40 المد الثانى عند الساعة 04:43 الجزر الأول عند الساعة 11:03 الجزر الثانى عند الساعة 22:13 بحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 المد الثانى عند الساعة 01:15 الجزر الاول عند الساعة 20:10 الجزر الثانى عند الساعة 08:24 فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 37 26 45 20 دبى 37 25 50 20 الشارقة 36 24 65 25 عجمان 36 25 55 20 أم القيوين 37 26 60 20 رأس الخيمة 36 23 65 25 الفجيرة 29 25 90 55 العين 37 26 40 18 ليوا 37 25 50 20 الرويس 36 25 70 20 السلع 36 25 70 20 دلما 29 26 80 30 طنب الكبرى 30 25 85 30 طنب الصغرى 30 25 85 30 أبو موسى 30 25 80 30 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم الإثنين فى مملكة البحرين غير مستقر مع تساقط امطار رعدية أحيانا ثم يتحول إلى غائم جزئى خلال الليل.

الرياح: شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا، وحذرت الأرصاد من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر قد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 29مْ والصغرى 22 مْ.

الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.

أعلى مد فى الساعة 9:16 صباحاً و فى 9:17 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 3:22 مساء وفى الساعة 3:55 صباحاً.