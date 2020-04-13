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طاقم بحرى عراقى محتجز فى إيران يوجه نداء استغاثة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:36 م
طاقم بحرى عراقى محتجز فى إيران يوجه نداء استغاثة.. اعرف التفاصيل أرشيفية
وكالات

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أعلن عضو مجلس النواب العراقى، كاظم فنجان الحمامى، اليوم الاثنين، تلقيه نداء استغاثة من طاقم بحرى عراقى محتجز على ظهر سفينة متعطلة فى إيران.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، قال الحمامى في بيان صحفى، "تلقيت نداء استغاثة من طاقم عراقي مؤلف من الربان عدنان ناصر حسن العامرى ورئيس المهندسين حافظ علي حسين الحميداوى، وكلاهما محتجزان على ظهر الباخرة (Marfa alaman 1) المتوقفة منذ مدة طويلة على الجانب الإيرانى قرب ميناء خرمشهر (المحمرة)، وقد نفذ منهما الطعام، فاضطرا لتناول المعلبات منتهية الصلاحية".

ودعا الحمامى محافظ البصرة وخلية الأزمة، إلى التدخل لتقديم المساعدة العاجلة وتأمين عودتهما عن طريق منفذ الشلامچة.

وأشار إلى أن "المحتجزين من محافظة البصرة، وغير مصابين بالوباء، وحالتهما الصحية جيدة، لكنهما يعيشان في عزلة خانقة، وعيونهما ترنو إلى الضفة الأخرى من شط العرب، ولا حول لهما ولا قوة".


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