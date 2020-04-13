طائرة درون ترصد عمليات حفر صخمة فى إحدى ضواحى إسطنبول لمقابر ضحايا كورونا

كتب خالد إبراهيم

يبدو أن الأوضاع فى تركيا أسوأ مما يتم الإعلان عنها، فقد أعلنت أنقرة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى تركيا إلى 56 ألفا و956 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1198 حالة، وسجلت وزارة الصحة التركية 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأكدت وكالة روبتلى المتخصصة فى الفيديو أن الوضع سيء جدا فى تركيا، بشأن أعداد الوفيات والإصابات، حيث أظهرت لقطات حصلت عليها الوكالة بطائرة مسيرة، ضواحي مدينة إسطنبول يوم الجمعة الماضى، يتم بها أعمال حفر، يُعتقد أنها قبور لضحايا فيروس كورونا.

وشوهدت شاحنة تحمل تابوت وهي تقترب من المقبرة، وبحسب الوكالة فقد قال مصطفى يلدريم مسئول فى المنطقة تعليقاً على الأعمال الجارية: "ثمة خطر كبير ولكنهم يقولون إنه لا يوجد خطر على الإطلاق وإنه لن يكون هنالك أية فيروسات نشطة على الجثث وبالتالي ليس هنالك خطر على المدارس".

وتابع: "لدينا خزانات مياه وسد إيلمالى، يقولون إنه لن يكون هناك أى خطر على هؤلاء ولكننا قلقون بلا شك كأشخاص عاديين".

وقال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة أمس الأحد إن عدد حالات الإصابة المؤكدة المتعلقة بالكورونا فى البلاد التى يبلغ عددها 4789 خلال الساعات الأربع الماضية، مع وفاة 97 بسيط، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 البسيط.

وأكد الوزير أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3446 فى حين تم فحص 35720 البسيط خلال الساعات الأربع الماضية، وسجلت تركيا 56956 حالة إصابة مؤكدة بأنها كورونا حتى الآن.