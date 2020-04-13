اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 20 شخصا قاموا بخرق الحظر بمراكز سوهاج وجار عرضهم على النيابة

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:01 ص
ضبط 20 شخصا قاموا بخرق الحظر بمراكز سوهاج وجار عرضهم على النيابة حظر التجول - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج فـي إطار متابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحظر تجوال المواطنين أو التحرك علي جميع الطرق وتوقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً من ضبط13مواطن لخرقهم الحظر.

جاء ذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة المتخذه من قبل أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة برئاسة قيادات المديرية ورفع حالة التأهب وإستنفار القوات وتفعيل التواجد الشرطي الميداني بجميع مراكز وأقسام المديرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط " 20 " شخص قاموا بخرق حظر التجوال بدائرة المديرية وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين  وتم عرضهم على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

يذكر أن المستشار أحمد عبد الباقي التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج إحالة المتهم "ع.ح.أ" 26 سنة عامل إلى الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة والعنف مع ضابط مباحث بدائرة مركز طهطا أثناء القبض عليه .

بدأت الواقعة بدائرة مركز طهطا، عندما قام ضابط مباحث بمركز طهطا النقيب أحمد عبد المطلب  بالقبض على المتهم، لتنفيذ حكم قضائي عليه إلا أن المتهم قام بالتعدي على الضابط والقوة المرافقة له بالسب والشتم  لمنعه من القبض عليه ومحاولته الهرب، إلا أن القوة المصاحبة للضابط تمكنت من القبض عليه وبمواجهته واعترف بارتكاب الواقعة.

بعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما من قبل محكمة الجنح وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

حظر التجوال

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة