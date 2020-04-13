ضبط 20 شخصا قاموا بخرق الحظر بمراكز سوهاج وجار عرضهم على النيابة

جاء ذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة المتخذه من قبل أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة برئاسة قيادات المديرية ورفع حالة التأهب وإستنفار القوات وتفعيل التواجد الشرطي الميداني بجميع مراكز وأقسام المديرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط " 20 " شخص قاموا بخرق حظر التجوال بدائرة المديرية وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وتم عرضهم على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.

يذكر أن المستشار أحمد عبد الباقي التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج إحالة المتهم "ع.ح.أ" 26 سنة عامل إلى الجنايات، لاتهامه باستعمال القوة والعنف مع ضابط مباحث بدائرة مركز طهطا أثناء القبض عليه .

بدأت الواقعة بدائرة مركز طهطا، عندما قام ضابط مباحث بمركز طهطا النقيب أحمد عبد المطلب بالقبض على المتهم، لتنفيذ حكم قضائي عليه إلا أن المتهم قام بالتعدي على الضابط والقوة المرافقة له بالسب والشتم لمنعه من القبض عليه ومحاولته الهرب، إلا أن القوة المصاحبة للضابط تمكنت من القبض عليه وبمواجهته واعترف بارتكاب الواقعة.

بعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما من قبل محكمة الجنح وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.