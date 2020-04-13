اليوم السابع
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ضبط 1.8 طن أسماك مملحة فاسدة بحملة للطب البيطرى والتموين بالدقهلية

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:00 ص
ضبط 1.8 طن أسماك مملحة فاسدة بحملة للطب البيطرى والتموين بالدقهلية اسماك فاسده - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تمكنت حملة بيطرية وتموينية مشتركة بمحافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى، من ضبط كمية كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وداهمت الحملة التى شنتها مديرية الطب البيطرى بناحية مركز ميت غمر برئاسة الدكتور أشرف ألفونس رئيس قسم الصحة العامة بإدارة ميت غمر البيطرية، بالتنسيق مع مباحث التمرين بقيادة العميد حسين عيطة رئيس مباحث تموين بالدقهلية، سيارة نقل تحمل بـ700 كجم رنجة عند كمين أوليلة وتم التحفظ عليها بعد سحب العينات واستصدار قرار النائب العام.

كما أسفرت حملة بناحية مركز أجا عن تحرير محضرين، الأول لمحل اسماك نطاق قرية ميت فضالة مركز أجا، بإجمالى مضبوطات 500 كجم سردين بلدى مجهول البيانات وغير محافظ على خواصه الطبيعية، ومحضر لمحل أسماك بمركز ميت غمر بإجمالى مضبوطات 200 كجم سردين بلدى غير صالح للاستهلاك الآدمى، وتكون إجمالى المضبوطات 700 كجم سردين غير صالح ، وأوصت اللجنة بإعدامه بعد استصدار قرار النائب العام.

كما تم تحرير عدد 4 محاضر بإجمالى مضبوطات 415 كجم مفادها كالتالى 250 كيلو فسيخ 150 كيلو سردين عينات 15 كيلو ذبح خارج السلخانة.


الدقهلية

تموين الدقهلية

بيطرى الدقهلية

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