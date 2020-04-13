اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز استولى على 4.5 طن دقيق مدعم بسوهاج

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:02 م
ضبط صاحب مخبز استولى على 4.5 طن دقيق مدعم بسوهاج دقيق مدعم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن حملة تموينية مكبرة ترأسها العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل. 

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 46 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط أحمد ع ع م 63 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائه علي 517 شيكارة دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز وبيعها بالسوق السوداء حيث قدرت فروق الأسعار مبلغ 289.520 جنيهاً وتم ضبط " 105" كيلو جرامات لحوم مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط 6 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"5 " قضايا مخابز توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 3 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4  " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين  و" 5 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3" قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثله.

يذكر أن مباحث التموين تمكنت من ضبط "مصطفى ص" 29 سنة مدير مسئول محل مستلزمات طبية ويقيم دائرة مركز أخميم لإدارة نشاط تجارى بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط 2870 عبوة كريم تخسيس وجبة قتل فئران و ماسك بخار و لاصق طبى و جهاظ ترمومتر رقمى و مرهم جلد.


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