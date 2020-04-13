اليوم السابع
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صور.. مكاتب البريد تستقبل العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة فى الغربية

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:01 م
صور.. مكاتب البريد تستقبل العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة فى الغربية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد
الغربية – مصطفى عادل

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تشهد مكاتب البريد الموزعة بمراكز محافظة الغربية، إقبالا كبيرا وتوافد العمالة غير المنتظمة لصرفها كمنحة من الدولة، فى أول ايام صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الغربية.

وشهدت مكاتب البريد تنظيم صفوف المواطنين خارج المكاتب قبل الدخول للمكاتب لصرف المنحة، وذلك للحد من الزحام والتكدس منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تطوع عدد من الشباب لتنظيم صفوف المواطنين أمام مكاتب البريد، ووضع الكراسي على مسافات متباعده والفصل بين المتواجدين امام المكاتب، والسماح فقط بدخول اصحاب الدور امام شبابيك الموظفين لصرف المنحة.

من ناحيه اخرى تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربي،  إجراءات صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنية للمواطنين بمدارس الغربية التي تم تخصيصها لصرف المنحة منعا الزحام .

واطمئن محافظ الغربية على تنظيم المواطنين عن طريق تباعدهم عن بعضهم البعض بمسافة متر تقريبا ، وتوزيع أرقام بالترتيب عليهم لعدم الزحام أمام شبابيك الصرف .

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قال إنه فور صدور توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الإعانة الشهرية البالغة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر والمتضررة من فيروس كورونا، جرى الاتفاق على تشديد الإجراءات الاحترازية أثناء عملية الصرف التي تبدأ من يوم الاثنين حتى الخميس المقبل، مؤكداً أن كل شخص من العمالة غير المنتظمة سجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على المنحة، سيجرى إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول الخاص به الذى قام بتسجيله على موقع الوزارة قبل ميعاد الصرف بنحو 24 ساعة مع تحديد مكان صرف المنحة، سواء من مكاتب البريد أو بنك التنمية الزراعي، مع مد ساعات العمل حتى الخامسة مساء خلال أيام الصرف.

 

 

اقبال كبير على مكاتب البريد لصرف المنحة
اقبال كبير على مكاتب البريد لصرف المنحة

 

انتظار المواطنين امام مكتب البريد
انتظار المواطنين امام مكتب البريد

 

تنظيم صفوف المواطنين داخل مكتب بريد المحلة
تنظيم صفوف المواطنين داخل مكتب بريد المحلة

 

تنظيم صفوف امام مكتب بريد المحلة لصرف المنحة
تنظيم صفوف امام مكتب بريد المحلة لصرف المنحة

 

صرف المنحة
صرف المنحة

 


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محافظ الغربية

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