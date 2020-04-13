صور.. مستشفى الأقصر يجهز غرفة عزل للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف الله أحمد عمر مدير عام إدارة مستشفيات الأقصر ومدير مستشفى الأقصر العام، أنه فى إطار التزام مستشفى الأقصر العام بتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، قامت المستشفي بتعقيم كامل لكل أقسام المستشفى والرعاية المركزة، كما قامت المستشفى بتوفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين حفاظا على سلامة الطاقم الطبى والمرضى المترددين على المستشفى.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى جهز أيضا غرفة عزل بالرعاية والمرور على قسم الكلى الصناعى وتسليم الكمامات للمرضى، وذلك استعداداً للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد "covid-19"، حيث شددت إدارة المستشفي علي العاملين ضرورة الإلتزام بقواعد مكافحة العدوي حفاظا علي سلامتهم، وناشد كافة المواطنين ضرورة البقاء في المنازل والحفاظ علي نظافة الأيدي وعدم النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وكان قد استكمل فريق التعقيم والتطهير داخل مستشفى الأقصر العام عملهم فى رش وتطهير كل أقسام وغرف وأسرة وطرقات المستشفى، وذلك لمكافحة العدوى وإنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بإشراف الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بمواصلة تعقيم وتطهير المستشفيات لمكافحة فيروس كورونا، حيث أوضح الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفى الأقصر العام، أنه تم إستمرار عمليات تطهير مبنى مستشفى الأقصر العام، والتى شملت غرف الطوارئ وغرف المرضى وغرف العنايات المركزه وأماكن تواجد المواطنين، وذلك فى إطار مواصلة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة الجميع والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



مدير مستشفى الأقصر العام يعلن تجهيز غرفة عزل بالرعاية



أعمال تجهيز غرفة عزل بالرعاية فى المستشفى



الفريق الطبى يلتزم بالوقاية داخل مستشفى الأقصر العام



تجهيز غرفة عزل بالرعاية للتعامل مع حالات الإشتباه بكورونا



تجهيزات فريق العزل داخل مستشفى الأقصر العام



تعقيم وتطهير مستشفى الأقصر العام



توفير كمامات لكافة رجال الأمن بالمستشفى



جانب من تجهيز غرفة للعزل بمستشفى الأقصر العام



عمليات التجهيز داخل مستشفى الأقصر العام لغرفة العزل



عمليات التعقيم والتطهير داخل مستشفى الأقصر العام