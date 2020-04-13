اليوم السابع
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صور.. محافظ كفر الشيخ: التزام مواطنى المحافظة بالحظر واجب وطنى وإنسانى

الإثنين، 13 أبريل 2020 07:00 ص
صور.. محافظ كفر الشيخ: التزام مواطنى المحافظة بالحظر واجب وطنى وإنسانى التزام مواطني المحافظة بالحظر
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع التزم كافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار حظر التجوال لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ الساعة الـ 8 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا فى كافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والحد من انتشاره.

 وأثنّي محافظ كفر الشيخ الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة وانتشار سيارات الأمن على كافة محاور المحافظة، فضلاً عن وضع حواجز حديدية ثابتة لمنع مرور المواطنين والسيارات، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات، لمُحاصرة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ ،ان الالتزام بالحظر واجب وطن وإنساني ،ويقلل من مخاطر فيروس كورونا المستجد ، ويقلل عدد المصابين ،سائلاً الله أن يزيح تلك الغمة عن المصريين ، مشيداً بدور القيادة السياسية وأجهزة الدولة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية مما كان لها الاثر الاكبر في عدم انتشار المرض ،مثل بقية الدول الأخرى .

 وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة تفرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس بشكل تدريجي، مؤكداً على التنسيق والتعاون الكامل والمستمر  لتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من اجل سلامة المواطنين.

         

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التزام مواطني المحافظة بالحظر 

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التزام مواطني المحافظة بالحظر 

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التزام مواطني المحافظة بالحظر 

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التزام مواطني المحافظة بالحظر 

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التزام مواطني المحافظة بالحظر 

 

 

 
 
 

 


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