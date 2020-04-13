صور.. محافظ كفر الشيخ: التزام مواطنى المحافظة بالحظر واجب وطنى وإنسانى

وأثنّي محافظ كفر الشيخ الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المتابعة وانتشار سيارات الأمن على كافة محاور المحافظة، فضلاً عن وضع حواجز حديدية ثابتة لمنع مرور المواطنين والسيارات، والتكاتف المستمر بين كافة الجهات، لمُحاصرة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ ،ان الالتزام بالحظر واجب وطن وإنساني ،ويقلل من مخاطر فيروس كورونا المستجد ، ويقلل عدد المصابين ،سائلاً الله أن يزيح تلك الغمة عن المصريين ، مشيداً بدور القيادة السياسية وأجهزة الدولة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية مما كان لها الاثر الاكبر في عدم انتشار المرض ،مثل بقية الدول الأخرى .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة تفرض الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الفيروس بشكل تدريجي، مؤكداً على التنسيق والتعاون الكامل والمستمر لتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من اجل سلامة المواطنين.





التزام مواطني المحافظة بالحظر





التزام مواطني المحافظة بالحظر





التزام مواطني المحافظة بالحظر





التزام مواطني المحافظة بالحظر





التزام مواطني المحافظة بالحظر