صور.. محافظ أسوان: وسائل راحة للعمالة المستفيدين بـ155 مكتب بريد و40 فرع للبنك

أسوان عبد الله صلاح – صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فرع البنك الزراعى المصرى ومكتب بريد القيثارية بالقطبى لمتابعة إنتظام صرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13وحتى 16 إبريل الجارى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور.

وأطمئن اللواء أشرف عطية على التجهيزات والإستعدادات التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع هيئة البريد والبنك الزراعى لمنع أى تجمعات أو تزاحم أثناء صرف المنحة من خلال أماكن إنتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب مع وضع آلية محكمة لعملية الدخول والخروج للمستفيدين من المنحة، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المواقع ، وأيضاً توزيع الكمامات والمواد المطهرة عليهم.

وكشف محافظ أسوان بأنه أعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بتواجد متطوعين من الشباب والفتيات في جميع مواقع صرف المنحة للمساهمة في تنظيم المستفيدين بالشكل الذى يؤمن عدم إختلاطهم طبقاً للإجراءات الوقائية، مشدداً على ضرورة تخصيص أكبر عدد من شبابيك الصرف داخل مكاتب البريد وفروع البنوك لصرف المنحة، بجانب تقديم الخدمات البريدية والبنكية ، علاوة على الإلتزام برش المواد المطهرة وتوزيع الكمامات في مداخل الفروع ، وأدار أشرف عطية حواراً مع المستفيدين ومدى مساهمة منحة الرئيس السيسى في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المتضررين من وباء كورونا المستجد.

كما تابع المحافظ بأن الرسائل النصية المرسلة للمستفيدين من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق محدد بها مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM) مجاناً وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة على مدار ألـ 3 أشهر بواقع 500 جنيه في كل شهر، مناشداً بعدم التكدس أمام مكاتب البريد والإلتزام بالتواجد فقط لمستحقين المنحة الذين سيتم إرسال رسالة نصية لهم على الهاتف المحمول برقم 2030 من وزارة القوى العاملة تفيد بموعد وتاريخ إستحقاقهم للصرف حيث تم توزيع 13 ألف و340 مستفيد على مدار ألـ 4 أيام من خلال 155 مكتب بريد ، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية للبنك الزراعى ، وأيضاً 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع آرجاء المحافظة.







