صور.. كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة عبر إنستجرام من كنيسة خالية

كراكاس (رويترز)

ترأس بالتازار بوراس كاردينال فنزويلا قداس عيد القيامة فى كنيسة خالية وألقى عظة اذيعت عبر إنستجرام لمئات الأشخاص الخاضعين للعزل العام بمنازلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبينما كان بوراس يتلو الصلوات أمام 510 مقاعد خالية فى الكنيسة الواقعة بحى إل روزال الراقى بالعاصمة كراكاس قام ثلاثة من أتباع الكنيسة بنقل الحدث باستخدام أربعة هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر لوحى صغير.

وجرت مراسم مشابهة فى أجزاء كثيرة من أمريكا اللاتينية التى يوجد بها أحد أكبر تجمعات الروم الكاثوليك بالعالم بعدما حالت إجراءات التباعد الاجتماعى دون إقامة الصلوات بشكل تقليدي.

وقال بوراس (75 عاما) عن النهج الجديد فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى "أنا مثل طفل صغير معه لعبة جديدة"، وقال فى مقابلة بالكنيسة "رأيت الإمكانات الكبيرة التى قدمتها لنا (هذه الطريقة) من خلال عدد قليل من الهواتف المحمولة"، ويستعد هو وزعماء كنائس أخرى لبث آخر عبر إنستجرام يخططون لأن يشمل تواصلا عبر الواقع الافتراضى مع كاردينال فى بيرو، وتخضع فنزويلا للعزل الصحى العام منذ شهر. ومدد الرئيس نيكولاس مادورو أمس السبت هذا الإجراء لمدة 30 يوما لمنع تفشى المرض.



الصلاة داخل الكنيسة مع الحرص على التباعد



عبر انستجرام كاردينال فنزويلا يقيم قداس العيد



عبر انستجرام كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة



كاردينال فنزويلا يقيم قداس العيد



كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة