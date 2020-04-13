اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة عبر إنستجرام من كنيسة خالية

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:00 ص
صور.. كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة عبر إنستجرام من كنيسة خالية كاردينال فنزويلا يقيم القداس عبر إنستجرام
كراكاس (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأس بالتازار بوراس كاردينال فنزويلا قداس عيد القيامة فى كنيسة خالية وألقى عظة اذيعت عبر إنستجرام لمئات الأشخاص الخاضعين للعزل العام بمنازلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

وبينما كان بوراس يتلو الصلوات أمام 510 مقاعد خالية فى الكنيسة الواقعة بحى إل روزال الراقى بالعاصمة كراكاس قام ثلاثة من أتباع الكنيسة بنقل الحدث باستخدام أربعة هواتف محمولة وجهاز كمبيوتر لوحى صغير.

 

وجرت مراسم مشابهة فى أجزاء كثيرة من أمريكا اللاتينية التى يوجد بها أحد أكبر تجمعات الروم الكاثوليك بالعالم بعدما حالت إجراءات التباعد الاجتماعى دون إقامة الصلوات بشكل تقليدي.

 

وقال بوراس (75 عاما) عن النهج الجديد فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى "أنا مثل طفل صغير معه لعبة جديدة"، وقال فى مقابلة بالكنيسة "رأيت الإمكانات الكبيرة التى قدمتها لنا (هذه الطريقة) من خلال عدد قليل من الهواتف المحمولة"، ويستعد هو وزعماء كنائس أخرى لبث آخر عبر إنستجرام يخططون لأن يشمل تواصلا عبر الواقع الافتراضى مع كاردينال فى بيرو، وتخضع فنزويلا للعزل الصحى العام منذ شهر. ومدد الرئيس نيكولاس مادورو أمس السبت هذا الإجراء لمدة 30 يوما لمنع تفشى المرض.

الصلاة داخل الكنيسة مع الحرص على التباعد
الصلاة داخل الكنيسة مع الحرص على التباعد

 

عبر انستجرام كاردينال فنزويلا يقيم قداس العيد
عبر انستجرام كاردينال فنزويلا يقيم قداس العيد

 

عبر انستجرام كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة
عبر انستجرام كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة

 

كاردينال فنزويلا يقيم قداس العيد
كاردينال فنزويلا يقيم قداس العيد

 

كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة
كاردينال فنزويلا يقيم قداس عيد القيامة

 

متابعة كاردينال فنزويلا عبر البث المباشر بانستجرام
متابعة كاردينال فنزويلا عبر البث المباشر بانستجرام

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حين هتف المسيح خلصنا واستقبلته أورشليم بأغصان الزيتون.. الأقباط يحتفلون بأحد الشعانين من منازلهم والبابا تواضروس يترأس صلوات القداس بدير الأنبا بيشوى.. ويؤكد: التزموا بإجراءات الوقاية واستقبلوا المخلص فى قلوبكم

الأحد، 12 أبريل 2020 03:30 م

البابا تواضروس بقداس أحد السعف:التزموا بإجراءات الوقاية كى يمر الوباء بسلام

الأحد، 12 أبريل 2020 10:39 ص

البابا تواضروس يترأس قداس "أحد الشعانين" من دير الأنبا بيشوى دون حضور شعبى

الأحد، 12 أبريل 2020 08:43 ص

هؤلاء خالفوا قرارات المجمع المقدس بغلق الكنائس خوفا من العدوى.. الأنبا بولا يصلى قداسا فى ذكرى شهداء طنطا.. خمسة كهنة وشمامسة يرفعون الصلوات فى كنيسة بالمعادى.. وكاهن يقيم الشعائر سرا فى أسيوط.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رفع مخلفات الهدم خلف سور مجرى العيون على مساحة 13فدانا لبدء التطوير.. صور

رفع مخلفات الهدم خلف سور مجرى العيون على مساحة 13فدانا لبدء التطوير.. صور

بريطانيا تتجاوز الصين فى إصابات كورونا.. وعدد الحالات يقترب من 2 مليون عالميًا

بريطانيا تتجاوز الصين فى إصابات كورونا.. وعدد الحالات يقترب من 2 مليون عالميًا

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدير صفحة وهمية تحمل اسم رئيس الوزراء

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة