صور.. طلاب جامعة بنها يتحدون جشع التجار ويوفرون كحول بأسعار رمزية للجمهور

القليوبية نيفين طه

هم طلاب حملوا علي عاتقهم خدمة وطنهم فضربوا أروع مثال في التحدى ، ومؤزارة الدولة في اجراءتها الاحترازية ،التي تتخذها لحماية المواطنين وحفاظا علي سلامتهم، للحد من فيروس كورونا المستجد، والذى اجتاح العالم في الأونة الأخيرة ، حيث استغل بعض التجار الجشعين احتكار وحجب المطهرات والكحل عن المواطنين، لترويجها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، إلا أن طلاب كلية الطب بجامعة بنها كانوا لهم بالمرصاد حيث دشنت أسرة طلابية بكلية الطب جامعة بنها، مبادرة هدفها تصنيع المطهرات والكحل وتوزيعها علي المستشفيات وجميع العاملين بيها ، بجانب ترويجها بأسعار رمزية للجمهور ليعلنوا تكاتفهم مع الدولة والتصدى لهؤلاء التجار الجشعين.

وتقول الدكتورة نرمين عدلي منسق الأسرة، ورئيس قسم السموم بكلية طب بنها، أن المبادرة أطلقتها أسرة طلابية بطب بنها، و قامت علي تمويل ذاتي من جامعة بنها، بإشراف رئيس الجامعة ، وان 200 طالب وطالبة بكلية طب بنها ساهموا في تلك المبادرة حيث يتم تقسيمهم مجموعات ، منهم من يتابع عمليات شراء المواد الخام وأخري تقوم بالتصنيع وأخري تقوم بالتعبئه والتغليف .

وأشارت "عدلي" لليوم السابع،أن تلك المبادرة هدفها مساعدة الدولة في اجراءتها الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث أنه تم توفير المعقمات والمطهرات والكحل للمستشفيات الجامعية ببنها وجميع العاملين بيها ،بجانب أدوات التعقيم لجميع كليات الجامعة والتي تشمل 16 كلية ،فضلا عن توفير مواد مطهرة وكحل بأسعار رمزية تبدأ بـ5 جنيه للجمهور وتم تخصيص أماكن للبيع بكلية طب بنها ،ومجمع الكليات بالجامعة حتي نحارب جشع التجار الذين يحتكرون تلك السلع .

وأكملت الدكتورة نرمين عدلي أن تلك المبادرة شملت أيضا توزيع منشورات وملصقات توعوية في معظم المؤسسات بالقليوبية، ضد فيروس كورونا المستجد،ككيفية الوقاية منه والتعامل مع أي حالة مشتبة بيها، ومنشورات بجوار ماكينات الصرف لتوعية المواطنين بالأستخدام الأمثل دون التسبب في نشر العدوي .

ونوهت رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة بنها،ان تلك المبادرة مستمرة في إنتاجها المعقمات والمواد المطهرة حتي تشمل جميع مستشفيات جامعة بنها والعاملين بيها حرصا علي سلامتهم.