اليوم السابع
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صور.. صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:19 م
صور.. صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت المدارس المخصصة لصرف منح العمالة غير المنتظمة اليوم بالجيزة، صرف مبالغ ال500 جنيه للعمالة المستحقة، المتأثرة بأزمة فيروس كورونا. 
 
وتابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الاثنين صرف الإعانات لمستحقيها من مدارس الجيزة، كما شدد على اتباع تعليمات وزارة الصحة من توفير مطهرات وتعقيم ومتابعة للمدارس، التى تعمل على تقديم الخدمة للجمهور وتقف جنبا إلى جنب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد. 
 
وقدم حجازى الشكر والعرفان لجيش مصر الأبيض مما يقدموه من تضحيات غالية فى ظل وباء الكورونا. 
 
وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفقد أمس مدارس إدارة شمال التعليمية، بحضور خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والدكتور محمود الفولى وكيل المديرية، لمتابعة استكمال صرف المعاشات وصرف اعانة العمالة الغير منتظمة لمستحقيها. 
 
وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة علي مستوى 27 محافظة بالقيام من خلال غرفة العمليات المشكلة برئاستهم والمفتشين بكل مديرية بالمتابعة الميدانية لأعمال صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتي الخميس المقبل، مساندةً من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، من مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري ومراكز الشباب التي يتم صرف المعاشات منها.
 
 وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطيات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات ، والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق ، لافتا إلي إعداد تقرير يومي بالوضع في أمكان الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.
 
وأوضح سعفان أن إجمالي المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرا إلي إنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءًا من غداً الاثنين، ويستمر لمدة 4 أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول ترسل للمستحق قبل الصرف بيوم،وتحدد موعد الصرف ومكانه.
 

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (1)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (1)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (2)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (2)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (3)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (3)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (4)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (4)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (5)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (5)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (6)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (6)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (7)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (7)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (8)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (8)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (9)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (9)

صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (10)
صرف منح العمالة غير المنتظمة بمدارس الجيزة (10)


 

 


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