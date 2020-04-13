اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 02:48 م
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صور.. توفير خيام وإلتزام بالطابور الإحترازى والوقائى خلال صرف منح العمالة بالأقصر

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:27 م
صور.. توفير خيام وإلتزام بالطابور الإحترازى والوقائى خلال صرف منح العمالة بالأقصر توفير خيام وإلتزام بالطابور الإحترازى والوقائى خلال صرف منح العمالة
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت بمحافظة الأقصر، ظهر اليوم الإثنين، عمليات التوافد المميزة من المواطنين بصورة تليق بهم وتقيهم من التزاحم والتجمعات خلال صرف منحة الدولة المخصصة للعمالة الغير منتظمة بمدن وقرى محافظة الأقصر، حيث يقول العميد أيمن الشريف رئيس مركز ومدينة الأقصر، أنه تم توفير كافة المتطلبات أمام مكاتب البريد خلال صرف المنحة لخدمة المواطنين خلال صرف مستحقاتهم للتسهيل علي الجميع.

وأضاف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم التأكيد على توفير اللازم بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بعد توافد الأهالى والسيدات على مكاتب البريد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة كدعم من الدولة، وذلك فى أول أيام تسلم المواطنين للمنحة، وذلك بعد أن أعلنت محافظة الأقصر أنه في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيتم بدء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من يوم الإثنين 13 وحتى الخميس 16 أبريل، بمكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة الأقصر.

وأكدت محافظة الأقصر، أنه على المواطنين المستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصية على رقم تليفون محمول المستحق والذي ستصله قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف ونصها كالآتى: تحدد لكم يوم (     ) الموافق (     ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وسيتم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له، وبالنسبة لعملية صرف المعاشات سيتم تجهيز مكاتب البريد  وعدد من المدارس بأماكن انتظار (كراسي وفراشة) وتوفير متطوعين يقومون بتنظيم عملية الصرف، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للسادة المواطنين.

1 توفير خيام وإلتزام بالطابور الإحترازى خلال صرف منح العمالة
توفير خيام وإلتزام بالطابور الإحترازى خلال صرف منح العمالة

 

الإلتزام بالطابور الوقائى خلال صرف المنح
الإلتزام بالطابور الوقائى خلال صرف المنح

 

جانب من توفير الخيام لخدمة صرف المنحة بالاقصر
جانب من توفير الخيام لخدمة صرف المنحة بالاقصر

 


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اخبار المحافظات

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