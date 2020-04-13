صور.. توزيع كراتين وقائية ومطهرات ومنظفات بدور الأيتام وذوى الإحتياجات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شارك محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، فى عمليات توزيع كراتين الادوات الوقائية والإحترازية والمطهرات والمنظفات علي دور الأيتام وكبار السن وذوي الإحتياجات المختلفة بمحافظة الأقصر، وذلك بمعرفة فريق من شباب مؤسسة صناع الخير الخيرية، وتحت رعاية الشركة المصرية للإتصالات، وإشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى.

وأوضح وكيل التضامن الإجتماعى بالأقصر، فى بيان صحفى، على أنه تم توزيع تلك الأدوات الوقائية والمطهرات والمنظفات ضمن فعاليات مبادرة "حماية عشان أهالينا" لدعم دور الأيتام ودور المسنين بمختلف أنحاء محافظة الأقصر لمكافحة العدوى وإنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقديم حماية خاصة بتلك الفئات.

وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن وصول 2000 كرتونة مواد غذائية تبرع من بنك الطعام المصرى للأسر الأشد فقراً، ويتم التوزيع بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعى، ويأتى ذلك فى اطار تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مساعدة المواطنين بمراكز وقرى الأقصر والوقوف بجانبهم فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أطلقت مديرية أمن الأقصر فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى أطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً، حيث تم خلالها توزيع المواد الغذائية والسلع على المواطنين بالأسر الأكثر فقراً فى منطقة حاجر كومير لدعمهم خلال تلك الفترة الراهنة، وضمن المبادرة شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إطلاق مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية فعاليات المبادرة، حيث شارك فى عمليات توزيع المواد الغذائية ضمن مبادرة الداخلية "كلنا واحد" بمدينة إسنا جنوب الأقصر، كل من اللواء طارق داود مساعد مدير الأمن بالأقصر، والعميد إيهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، وبحضور مسئولى العلاقات العامة والإنسانية بمديرية الأمن بالأقصر، وعدد من رجال الشرطة، والمهندس محمد السيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد النعيم مدني رئيس الوحدة المحلية بكومير، حيث تم توزيع مواد غذائية علي المواطنين الأكثر فقراً بناحية حاجر كومير وعزبة الظروب، بحضور عمد ومشايخ القرية وأهالي القرية.



توزيع كراتين وقائية ومطهرات ومنظفات بدور الأيتام وذوى الإحتياجات بالأقصر



جانب من الأدوات والمطهرات خلال توزيعها على الدور المختلفة



محمود فاروق خلال توزيع الأدوات بالأقصر



وكيل الوزارة يوزع الكمامات والأدوات والوقائية لدور المسنين