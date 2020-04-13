صور.. تشييع جنازة أحد ضحايا فيروس كورونا بالبحيرة وفقا للشروط الصحية

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية منية عطية التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة، تشييع جنازة" ا. ع " عامل أحد ضحايا فيروس كورونا الذى وافته المنية بمستشفى العزل الصحى بالإسكندرية.

حيث أدى عدد من أهالى القرية صلاة الجنازة فى هدوء شديد ملتزمين بالشروط الوقائية والصحية فى هذا الشأن بداية من الالتزام بالمسافة المناسبة وانتهاء بارتداء الكمامات.

من جانبه أكد محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتعقيم وتطهير مناطق القرية خاصة منطقة المقابر بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الاجهزة الامنية والتنفيذية لاجراء عمليات دفن المتوفى فى مقابر عائلته وفقا للشروط والإجراءات الصحية القياسية التى اوصت بها منظمة الصحة العالمية

وكانت منطقة بولس التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، قد شهدت دفن اول ضحايا فيروس كورونا الذى وافته المنية تأثرا بإصابته داخل احدى المستشفيات المخصصة للحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن الإجراءات التى يتم التعامل بها مع حالات الوفاة بمرض كورونا، مؤكدة أنه يجب استمرار تطبيق الاحتياطات ذاتها التى كانت تطبق على المريض أثناء حياته.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاة بنفس إجراءات العزل (رزاز/ تلامس) كما هو متبع.

وعن نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، قالت وزارة الصحة يتم رفع الجثة بالملاءة المحيطة بها وتنقل على ترولى قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة ارتداء الواقيات الشخصية (ماسك تنفسى عالى الكفاءة، قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عند الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة / النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي طويل الرقبة) مع الالتزام المشدد بخلع الواقيات بطريقة صحيحة والاهتمام التام بغسيل الأيدى مع الانتهاء من خلع الواقيات الشخصية.

وعن إجراءات الغسل والتكفين اكدت وزارة الصحة لابد من مراعاة عدة اجراءات احترازية منها ارتداء الواقيات الشخصية المناسبة (ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التي تغطي الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكي كويل الرقبة).

وكذلك يجب أن يمنع دخول أفراد لا حاجة لوجودهم أثناء الغسل وفى حالة الضرورة يجب الابتعاد عن الجثة لمسافة أكثر من واحد متر وارتدائهم الوقيات المناسبة مثل ماسك تنفسي عالى الكفاءة قفاز لاتكس نظيف يغطى العباءة عن الرسغ، العباءة السميكة التى تغطى الذراعين والصدر وتمتد إلى أسفل الركبة، النظارة الواقية أو واقى الوجه، غطاء الرأس، الحذاء البلاستيكى كويل الرقبة، ويجب تغطية أجزاء الجسم التى يحدث منها إفرازات بضمادات غير منفذة.



تشييع جنازة أحد ضحايا فيروس كورونا (1)



تشييع جنازة أحد ضحايا فيروس كورونا (2)



تشييع جنازة أحد ضحايا فيروس كورونا (3)