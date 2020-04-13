اليوم السابع
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صور.. المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:43 م
صور.. المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا
كتب رضا حبيشى

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واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، مع التأكيد على العاملين المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم ارتداء الكمامات باستمرار.

كانت شركة المترو أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيرو، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (1)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (1)

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (2)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (2)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (3)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (3)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (4)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (4)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (5)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (5)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (6)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (6)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (7)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (7)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (8)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (8)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (9)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (9)

 

 

المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (10)
المترو يواصل تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ضد كورونا (10)

 


 


 


المترو

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