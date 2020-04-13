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صور.. الطب البيطرى بالأقصر يعقم المنشآت الحكومية لمواجهة كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:25 ص
صور.. الطب البيطرى بالأقصر يعقم المنشآت الحكومية لمواجهة كورونا الطب البيطرى بالأقصر يعلن الإنتهاء من تعقيم ديوان المحافظة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور عاطف أحمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة استكمال واستمرار جهود محافظة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأوضح مدير الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أن الحملات تضمنت تعقيم ديوان محافظة الأقصر، وفندق 25 يناير، ومركز شرطة العوامية، والوحدة المحلية بالقرنة، وجميع الكمائن الشرطية بطول الطريق من الأقصر لمركز القرنة، ونجع الطويل، وعدد من المنازل التى للحالات المصابة ومنازل المخالطين وجميع المنازل المجاورة له.

وأشار الدكتور عاطف أحمد على إلى أنه يجرى استمرار كل أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة، وجاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكل الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وكانت قد واصلت فرق التعقيم والتطهير المدربة والمجهزة بمحافظة الأقصر، التعقيم والتطهير لعدد من المواقع والشوارع بمدينة إسنا، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الطب البيطري والإدارة الزراعية بإسنا، وذلك في إطار سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة ، ويقول المهندس محمد سيد سليمان، أنه شملت الحملة تطهير عدد من الشوارع والمواقع من أبرزها شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع النزهة وأحمد عرابي ومركز ومدينة اسنا ومكتب بريد إسنا ومركز شرطة إسنا والإدارة الصحية بإسنا، وفرع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الاهلي والمستشفى ومنطقة المعهد الفني الصحي وماكينات الصراف الآلي ATM والنيابة الإدارية بإسنا وكمين المرور وحدة مرور اسنا وقرى المركز.

1 الطب البيطرى بالأقصر يعلن الإنتهاء من تعقيم ديوان المحافظة
 الطب البيطرى بالأقصر يعلن الإنتهاء من تعقيم ديوان المحافظة

 

الإنتهاء من تعقيم ديوان المحافظة والكمائن الشرطية بالقرنة
الإنتهاء من تعقيم ديوان المحافظة والكمائن الشرطية بالقرنة

 

جانب من تعقيم سيارات الطب البيطرى للمحافظة
جانب من تعقيم سيارات الطب البيطرى للمحافظة

 


الاقصر

تعقيم ديوان محافظة الاقصر

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مكافحة فيروس كورونا

حملات التطهير بالاقصر

فيروس كورونا

تعقيم الكمائن الشرطية

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