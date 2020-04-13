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صور.. اصطدام سيارة نقل بجرار زراعى على الطريق الصحراوى الغربى بمدينة إسنا

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:52 ص
صور.. اصطدام سيارة نقل بجرار زراعى على الطريق الصحراوى الغربى بمدينة إسنا اصطدام سيارة نقل بجرار زراعى على الطريق الصحراوى
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى بين سيارة نقل محملة بالفحم وجرار زراعى دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم على الفور تحرك سيارات الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة للطريق الصحراوى لرفع السيارة والجرار وفتح الطريق من جديد.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من غرفة العمليات بالمدينة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بإسنا بالقرب من قرية توماس وعافية بجوار محطة وقود الوطنية، وذلك بين سيارة نقل محملة بالفحم وجرار زراعى.

وعلى الفور وجه محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أجهزته التنفيذية بالتحرك لموقع الحادث وضرورة إتخاذ اللازم، وانتقل لموقع الحادث كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة العمليات، وتبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة بين سيارة نقل محملة بالفحم فى جرار زراعى، وتم التأكد من الفحص أنه لم يسفر الحادث عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم التنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمركز واستدعاء لودر لرفع السيارة وفتح الطريق وإعادة حركة سير المرور: وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

من ناحية أخرى، كان محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، عقد اجتماعا بحضور نواب المركز وممثلي الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري وإدارة التموين وشرطة المرافق، وذلك لتكثيف الحملات لضبط الأسواق والمرور على المحلات التجارية وأسواق الخضر والفاكهة، والعمل على مواجهة جشع التجار ومنع محاولات الإحتكار أو الاستغلال وضبط المخالفين، وناقش خلال الاجتماع، وضع خطة جديدة للعمل لضمان مراقبة كافة النشاطات وضبط مخالفات المخابز البلدى، والحد من ظاهر الذبح خارج السلخانة، وأيضاً المرور على الصيدليات وأيضاً رفع الإشغالات بالطرق العامة لضمان السيولة المرورية بالطرق وتجنبا لأي إزدحام حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين، مؤكداً على ضرورة إستمرار الحملة يومياً لضبط الأسواق والأسعار، وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري.

1 إصطدام سيارة نقل بجرار زراعى على الطريق الصحراوى الغربى بإسنا
 إصطدام سيارة نقل بجرار زراعى على الطريق الصحراوى الغربى بإسنا

 

الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين
الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين

 

جانب من رفع السيارة لفتح الطريق الصحراوى من جديد
جانب من رفع السيارة لفتح الطريق الصحراوى من جديد

 


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