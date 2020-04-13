اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 01:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة دمياط: خروج 6 حالات من المركز التعليمى بدمياط الجديدة بعد ثبوت سلبيتها

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:12 ص
صحة دمياط: خروج 6 حالات من المركز التعليمى بدمياط الجديدة بعد ثبوت سلبيتها الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الصحة بدمياط تزايد حالات التعافى من فيروس كورونا بالمحافظة، وعودتهم إلى منازلهم، مؤكدة خروج 6 حالات من مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة بعد ثبوت سلبية النتائج بعد تمام شفائهم وعودتهم إلى منازلهم ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 38 فردا.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار جميع وحدات إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بـ"دمياط - فاسكور- كفر سعد- الزرقا  - السرو" التابعة للإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بدمياط بالتطهير المستمر لبعض مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، وذلك بغسيل لكل الأجزاء بالمادة المطهرة، وكذلك استمرار المكافحة الأرضية للحشرات ويرقات البعوض والذباب والمكافحة الهوائية للبعوض بالمستشفيات والأماكن العامة، وذلك وطبقا لخطة موضوعة ولاستراتيجية الوزارة.
 
كما تواصل مديرية الصحة بدمياط إجراءاتها لمجابهة انتشار فيروس الكورونا المستجد COVID 19، وذلك من خلال استمرار انعقاد غرفة الأزمات بالقطاع الوقائي وعلى مدار 24 ساعة بالتنسيق المباشر مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة تحت إشراف وتوجيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والتنسيق المباشر، كذلك مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وجميع الهيئات والجهات المعنية. وأهابت مديرية الصحة بدمياط من المواطنين الالتزام التام بالتعليمات الوقائية والتزام المنازل حرصا على سلامتهم. 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار الصحة

صحة دمياط

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة