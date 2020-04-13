صحة دمياط: خروج 6 حالات من المركز التعليمى بدمياط الجديدة بعد ثبوت سلبيتها

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استمرار جميع وحدات إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بـ"دمياط - فاسكور- كفر سعد- الزرقا - السرو" التابعة للإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بدمياط بالتطهير المستمر لبعض مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية، وذلك بغسيل لكل الأجزاء بالمادة المطهرة، وكذلك استمرار المكافحة الأرضية للحشرات ويرقات البعوض والذباب والمكافحة الهوائية للبعوض بالمستشفيات والأماكن العامة، وذلك وطبقا لخطة موضوعة ولاستراتيجية الوزارة.

كما تواصل مديرية الصحة بدمياط إجراءاتها لمجابهة انتشار فيروس الكورونا المستجد COVID 19، وذلك من خلال استمرار انعقاد غرفة الأزمات بالقطاع الوقائي وعلى مدار 24 ساعة بالتنسيق المباشر مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة تحت إشراف وتوجيه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والتنسيق المباشر، كذلك مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وجميع الهيئات والجهات المعنية. وأهابت مديرية الصحة بدمياط من المواطنين الالتزام التام بالتعليمات الوقائية والتزام المنازل حرصا على سلامتهم.