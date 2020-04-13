اليوم السابع
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شفاء 25 حالة من كورونا فى العاصمة العراقية بغداد.. وإصابتان جديدتان بالنجف

الإثنين، 13 أبريل 2020 09:28 ص
شفاء 25 حالة من كورونا فى العاصمة العراقية بغداد.. وإصابتان جديدتان بالنجف فريق طبى لمكافحة كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت دائرة صحة الرصافة ببغداد، اليوم الاثنين، تسجيل 25 حالة شفاء جديدة من فيروس كورنا خلال يوم واحد، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء إلى 90 حالة شفاء فى الرصافة، وقال مدير عام دائرة صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - "نعلن شفاء 25 مصاباً بفيروس كورونا في مستشفى ابن الخطيب وهي أعلى نسبة تعاف لمرضى يتم شفاؤهم في يوم واحد، بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى وكل المؤسسات الصحية".

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية فإن مجموع كل الحالات المصابة بفيروس كورونا في العراق وصل إلى 1352 إصابة، منها 640 حالة شفاء، و76 حالة وفاة.

وفي سياق آخر، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندي، اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
وأشار الكندي، إلى أن تسجيل الإصابتين جاء بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الأشرف بإجراء 82 فحصا مختبريا، ليرتفع المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الأشرف إلى 261 حالة إصابة مؤكدة، وشفاء 139 حالة، مع خمس حالات وفاة.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق الدكتور أدهم إسماعيل، اعتبر أن الأيام العشرة المقبلة حاسمة فى السيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وقال إسماعيل -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن بقاء العراق فى وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا، مرهون بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.

وأضاف أن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت السبت، أن مجموع الإصابات بلغ 1318 حالة ومجموع حالات الشفاء بلغ 601 ومجموع الوفيات بلغ 72 حالة.

وأعلن مصدر طبى عراقى اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية لأحد الكوادر الطبية بفيروس كورونا فى مدينة الطب ببغداد، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن المصابين يرقدان فى مركز الشفاء لتلقي العلاج اللازم.


العراق

بغداد

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فيروس كورونا

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