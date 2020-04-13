شاهد تنظيم صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة فى الغربية

الغربية- محمد طارق

شهدت محافظة الغربية، اليوم الاثنين، توافد الأهالى والسيدات على أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة كدعم من الدولة، وذلك فى أول أيام صرفها، وذلك بعد أن أعلنت محافظة الغربية أنه سيتم بدء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى الخميس 16 أبريل، بمكاتب البريد، والمدارس فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وقال محمد السباعي أحد المستفيدين من المنحة، لـ"اليوم السابع"، إنه فور إعلان مجلس الوزراء عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة، قام بالتقديم عن طريق موقع الوزارة، وفوجئ برسالة نصية لمكان الصرف، مضيفا أن تنظيم المواطنين اليوم من خلال التباعد بينهم وتخصيص أرقام للصرف ما أدى إلى سهولة عملية الصرف، موجها الشكر للقيادة السياسية للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.