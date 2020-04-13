شاهد.. الطفل عبد الله يبدع فى قراءة القرآن

كتب: مصطفى جابر

عبد الله الكلحاوى الفتى الأسوانى الذى أصبح مؤخرا حديث كل مواقع التواصل الاجتماعى بسب ظهوره وهو يغنى أغنيته "يا كورونا" على "جردل".

التقطت كاميرا "اليوم السابع" فيديو له وهو يرتل قصار السور من القرآن الكريم مثل "الفاتحة والناس".

قال عبد الله إنه من محافظة أسوان ويبلغ من العمر 13 عاما، مؤكدا أن شهرته جاءت من خلال نشر أحد أقاربه يدعى عبد الرحمنن أبو فرغه مقطع فيديو وهو يغنى الأغنية الشهيرة "بنت الجيران" ومن ثم أغنيته "يا كورونا" حيث لاقت استحسانا كثيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقاموا بمشاركتها على نطاق واسع إلى أن أصبح عبد الله الكلحاوى حديث السوشيال ميديا.

وأكد أنه يشجع الأهلى وأن لاعبه المفضل وليد سليمان.

وأضاف أنه يحب كثيرا الفنان محمد منير ويتمنى أن يصبح مشهور مثله، وأن أكثر أغنية يحبها له "الليلة ياسمرا"، وكذلك حبه الشديد للفنان محمد حماقى وترديده دائما لأغنيته "يا ستار".