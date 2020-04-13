اليوم السابع
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سلطنة عمان تتخذ عددا من الإجراءات حول استمرار تعليق الدراسة

الإثنين، 13 أبريل 2020 04:04 م
سلطنة عمان تتخذ عددا من الإجراءات حول استمرار تعليق الدراسة سلطان عمان هيثم بن طارق
أ ش أ

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قررت وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان، استمرار تعليق الدراسة فى الكليات التقنية، على أن تبدأ (الاختبارات النهائية) للفصل الدراسى الثانى من خلال "التقييم بالواجبات الدراسية من 5 إلى 24 مايو فى جميع الكليات التقنية وفق جدول لكل المقررات يصدر من الكلية.
 
كما قررت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، استبدال الاختبارات القصيرة المتبقية بواجبات دراسية أو تقارير يتم تسليمها من خلال البريد الإلكترونى أو منصات التعليم الإلكترونى المستخدمة بالكليات التقنية.
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة أن هذه الإجراءات جاءت نظرا للأوضاع الراهنة والقرارات المتخذة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد - 19) بشأن استمرار تعليق الدراسة فى كافة المؤسسات التعليمية فى السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد بأهمية استمرار الجهود القائمة فى خدمة التعلم عن بعد عبر المنصات التعليمية. 
 
وقررت الوزارة أيضا أن تبدأ الإجازة السنوية الصيفية لطلبة السنة التأسيسية ولطلبة البرامج التخصصية فى 8 يونيو2020، على أن يتم تسليم تقارير مشاريع التخرج من خلال البريد الإلكترونى أو عبر منصات التعليم الإلكترونى المتاحة فى الكليات التقنية، مؤكدة أنه ستتم عملية التقييم لمقررات البرنامج التأسيسى بعد استئناف الدراسة، بالإضافة إلى إلغاء الفصل الدراسى الثالث للعام الأكاديمى 2019 /2020.
 

عمان

سلطنه عمان

كورونا

فيروس كورونا

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