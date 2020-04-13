اليوم السابع
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سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: ندعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 13 أبريل 2020 11:42 ص
سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: ندعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا سفير الاتحاد الاوروبى
كتب محمد شعلان

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أكد إيفان سوركش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مكافحتها ضد فيروس كورونا المستجد ومنع العدوى، وغرد ايفان سوركش على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل ، قائلا: " يتصرف الاتحاد الأوروبي بسرعة لدعم مكافحة مصر ضد جائحة COVID19 بمساعدة UNFPA (صندوق الأمم المتحدة للسكان) شريكنا المنفذ لنقوم بتوزيع معدات الحماية الشخصية للعاملين في حملات تنظيم الأسرة".

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سفير الاتحاد الاوروبى فى مصر

 

وفي وقت سابق، قال إيفان سوركش سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن التباعد الاجتماعي لا بد منه لوقف انتشار فيروس كورونا كوفيد19 ، مشيرًا إلى أن ذلك  لا يؤثر على  العمل وتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

 

ونشر سوركش على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو لاجتماع فيديو كونفرانس، يؤكد استمرار اجتماعات الإدارة.

 

وقال سوركش: نحن في الاتحاد الأوروبي في مصر نأخذ الأمور بجدية ونحرص على التباعد الاجتماعى، من أجل الحد على انتشار وباء كورونا.

 

وفى وقت سابق غرد مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار أوليفر فارهيلى، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، متحدثًا عن مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكرى، وأشار هارفلى إلى توجيه ما يصل لـ89 مليون يورو من الأموال المتوقعة لمصر لمواجهة حالات الطوارئ بسبب الوباء ولدعم الاحتياجات الفورية لنظام الصحة العامة.

 

كما  قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتذاراً لإيطاليا على تأخر رد فعل الاتحاد بشأن تفشي وباء كورونا، وذلك في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية بعنوان "أقدم لكم اعتذاراتي. نحن معكم".

 

وعلى جانب آخر، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم على موقف المجلس الأوروبى بشأن حزمة ثانية من الإجراءات في أقل من شهر تهدف إلى تحرير المزيد من الأموال من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي للعمليات المتعلقة بالأزمات.

 

ونشر الاتحاد الأوروبى بيانًا قال فيه: نظرًا للتحديات غير المسبوقة التي تواجه الدول الأعضاء ، تم اعتماد التغييرات المقترحة دون تعديل من أجل تسريع العملية التشريعية.


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