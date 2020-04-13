اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 04:57 م
خالد صلاح
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زيادة وفيات كورونا بمستشفيات بريطانيا 667 حالة إلى 10261

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:32 م
زيادة وفيات كورونا بمستشفيات بريطانيا 667 حالة إلى 10261 تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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قالت خدمة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، إن عدد حالات الوفاة في مستشفيات انجلترا ارتفع بتسجيل 667 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 10261.

وتراوحت أعمار من توفوا بين 17 عاما و101 ولم يكن لدى 40 منهم مشكلات صحية معروفة أخرى. تراوحت أعمار هؤلاء الأربعين بين 37 عاما و98 عاما.

ومن المقرر نشر أحدث أرقام في المملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.  

كان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قال اليوم الاثنين، إن إجمالى عدد فحوص فيروس كورونا المستجد التى أجريت خلال 24 ساعة وصل إلى 18 ألفا وإن البلاد تحرز تقدما جيدا صوب هدفها إجراء 100 ألف فحص في اليوم.

وأضاف المتحدث إلى أن الأرقام تشير لأربع وعشرين ساعة حتى 0800 بتوقيت جرينتش أمس الأحد ولا تشمل أيرلندا الشمالية.

وأضاف المتحدث "قدرات أكبر (على الفحص) تتوفر باستمرار وأعتقد أننا نحرز تقدما جيدا".

وتعرضت الحكومة البريطانية لضغوط متنامية بشأن المعدل المنخفض للفحوص التي تجرى لفيروس كورونا المستجد يوميا مقارنة بدول أخرى خاصة ألمانيا.


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بريطانيا

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وفيات كورونا

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