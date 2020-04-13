اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زيادة مرعبة فى أعداد المصابين بكورونا بين العاملين الطبيين بمدينة إزمير التركية

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:34 م
زيادة مرعبة فى أعداد المصابين بكورونا بين العاملين الطبيين بمدينة إزمير التركية تفشى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة الأطباء لمدينة إزمير التركية الأعداد الأخيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين في مجال الصحة وجاءت علي النحو التالي:

 

في السادس من إبريل أعلنت غرفة الأطباء عن إصابة 111 من العاملين في مجال الصحة بفيروس كورونا ، وقالوا أنها إرتفعت في خلال أسبوع واحد إلي 266 إصابة.

 

ووفقا للتصريح الأخير الصادر عن الغرفة ، فكانت الإصابات أكثر لدي الأطباء حيث بلغت الإصابة بين الأطباء 106 طبيب، و82 من الممرضين وموظفين الصحة، و30 عامل، و12 سكرتير طبي، وحوالي 10 فنيين، و19 ضابط، و3 من الصيادلة، و1 طبيب نفسي، و 2 من أفراد الأمن، وسائق ليرتفع العدد الي 266 إصابة بكورونا.

 

من جهة أخرى ، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى تركيا إلى 56 ألفا و 956 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1198 حالة، وسجلت وزارة الصحة التركية 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – أمس  الأحد.

 

وقال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة أمس الأحد ، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة المتعلقة بالكورونا فى البلاد التى يبلغ عددها 4789 خلال الساعات الأربع الماضية ، مع وفاة 97 بسيط ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 البسيط.

 

ويقدم الوزير أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3446 فى حين تم فحص 35720 البسيط خلال الساعات الأربع الماضية، وسجلت تركيا 56956 حالة إصابة مؤكدة بأنها كورونا حتى الآن.

 

 


تركيا

فيروس كورونا

كورونا

ازمير

وفيات كورنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 13-4-2020

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة