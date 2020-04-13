زيادة مرعبة فى أعداد المصابين بكورونا بين العاملين الطبيين بمدينة إزمير التركية

كتب مصطفى عنبر

أعلنت غرفة الأطباء لمدينة إزمير التركية الأعداد الأخيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين في مجال الصحة وجاءت علي النحو التالي:

في السادس من إبريل أعلنت غرفة الأطباء عن إصابة 111 من العاملين في مجال الصحة بفيروس كورونا ، وقالوا أنها إرتفعت في خلال أسبوع واحد إلي 266 إصابة.

ووفقا للتصريح الأخير الصادر عن الغرفة ، فكانت الإصابات أكثر لدي الأطباء حيث بلغت الإصابة بين الأطباء 106 طبيب، و82 من الممرضين وموظفين الصحة، و30 عامل، و12 سكرتير طبي، وحوالي 10 فنيين، و19 ضابط، و3 من الصيادلة، و1 طبيب نفسي، و 2 من أفراد الأمن، وسائق ليرتفع العدد الي 266 إصابة بكورونا.

من جهة أخرى ، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى تركيا إلى 56 ألفا و 956 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1198 حالة، وسجلت وزارة الصحة التركية 4789 إصابة جديدة بالفيروس و97 حالة وفاة ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" – أمس الأحد.

وقال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة أمس الأحد ، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة المتعلقة بالكورونا فى البلاد التى يبلغ عددها 4789 خلال الساعات الأربع الماضية ، مع وفاة 97 بسيط ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1198 البسيط.

ويقدم الوزير أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 3446 فى حين تم فحص 35720 البسيط خلال الساعات الأربع الماضية، وسجلت تركيا 56956 حالة إصابة مؤكدة بأنها كورونا حتى الآن.