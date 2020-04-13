زحام مرورى على كورنيش النيل بروض الفرج اتجاه التحرير.. فيديو

كتب سليم على

شهد جزء من كورنيش النيل بروض الفرج بشبرا، زحاما مروريا وتكدس للسيارات، للقادم من المظلات والمتجه إلى التحرير، وشهدت منطقة الكورنيش وتحديدا فى مقابل شارع السبتية التكدس ، وتظل الكثافة المرورية عالية حتى بعد "طالعة" كوبرى 15 مايو، فيما تقل الكثافة بعدها تدريجيا، وفى الاتجاه المقابل للقادم من التحرير فى اتجاه المظلات، شهد كورنيش النيل سيولة مرورية.

وظهر أعلى الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال فترة الظهيرة، انتظام بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وانسابت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انتظام بحركة السيارات على الطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها متجه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.