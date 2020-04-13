روسيا تجرى أكثر من 1.3 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا

وكالات الأنباء

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم الاثنين، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التى تم إجراؤها فى البلاد، قد تجاوز 1.3 مليون، وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، حسبما ذكرت " روسيا اليوم".

وحسب حصيلة أمس الأحد، بلغ إجمالي الإصابات في روسيا 15770 مع 130 حالة وفاة.

وكانت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا،أعلنت أن مدى الجدوى من العزل الذاتى للسكان بسبب فيروس كورونا، فى روسيا ستتضح بحلول 30 أبريل الجارى، وقالت جوليكوفا- فى تصريح صحفي أمس الأحد: "لقد حددنا تاريخ 30 أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا"، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته.

وأضافت: "أنه في منتصف شهر أبريل الجاري في 14-16 أبريل سيتضح إذا كان تفشي الوباء في روسيا يقترب من الذروة، أم أن ارتفاع أعداد المصابين سيستمر". وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة كورونا أعلن، في وقت سابق الأحد، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا إلى 15770، بعد تسجيل 2186 إصابة جديدة مرة واحدة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، كما أعلن تسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات من منذ يوم أمس من 106 إلى 130 شخصا.

يذكر أن هيئة حماية المستهلك الروسية، أعلنت أن أكثر من 200 ألف شخص لا يزالون قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت، أن 389 ألفا و235 شخصا خضعوا للمراقبة الطبية منذ بداية العام، ولا يزال 205 الأف و612 شخصا منهم قيد المراقبة حتى اللحظة.