روسيا تبتكر نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا دقته تقترب من 100%

موسكو (أ ش أ)

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسى للطب الوراثى من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار فى عشر دقائق، وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار..مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.

وأضاف المركز في بيانه أن الاختبار الجديد جرى فيه تسريع جميع العمليات الروبوتية واليدوية وتقليل مستوى الأخطاء المحتملة، موضحا أن عملية إعداد العينة للفحص تستغرق عشر دقائق، بينما تستغرق في الاختبارات الأخرى نصف ساعة أو أكثر، وأن الاختبار الجديد لا يقل دقة عن نظائره في العالم وروسيا ويعطي نتيجة تقترب من 100%، كما يسمح بتحديد آثار وجود الفيروس في اللعاب، مؤكدا أن الشركات المتعاونة معه على استعداد لإنتاج ما يصل إلى مليون اختبار شهريا.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، أن عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا التى تم إجراؤها فى البلاد، قد تجاوز 1.3 مليون، وأضافت الهيئة فى بيان لها، أنه لا يزال نحو 141 ألف شخص قيد المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، حسبما ذكرت " روسيا اليوم".

وحسب حصيلة أمس الأحد، بلغ إجمالي الإصابات في روسيا 15770 مع 130 حالة وفاة.

وكانت نائبة عمدة العاصمة الروسية موسكو، تاتيانا جوليكوفا،أعلنت أن مدى الجدوى من العزل الذاتى للسكان بسبب فيروس كورونا، فى روسيا ستتضح بحلول 30 أبريل الجارى، وقالت جوليكوفا- فى تصريح صحفي أمس الأحد: "لقد حددنا تاريخ 30 أبريل لأنه لا بد من مرور دورتين كلاهما 14 يوميا"، مشيرة إلى أن هذه الفترة ستسمح بمعرفة تأثير العزل بين السكان ومدى جدوته.