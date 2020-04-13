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رئيس مدينة رأس غارب يوزع كمامات على عمال النظافة بالشوارع.. صور

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:58 م
رئيس مدينة رأس غارب يوزع كمامات على عمال النظافة بالشوارع.. صور رئيس مدينة رأس غارب يوزع كمامات على عمال النظافة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وزع اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة كمامات واقية لعمال النظافة بالمدينة، وذلك ضمن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء جمع العاملين  بمنظومة النظافة للكمامات الواقية تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية حرصًا على سلامة وأمن جميع والعاملين.

وأكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة غارب،فى بيان له اليوم، أن مجلس المدينة يحاول توفير أقصى درجات الحماية والآمان للعاملين الحفاظ علي أرواحهم وأرواح أسرهم، ولاستمرارهم  فى عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مدينة غارب ن تم التنسيق مع إدارة شركة النظافة بالمدينة لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية للعاملين وتوعيتهم بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة.

وفي مدينة سفاجا وزعت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا كمامات علي عمال رصف الطرق بالمدينة

أكدت لهم علي إتباع الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن أعمال الرصف مستمرة وفقًا لاحتياجات المواطنين، للنهوض بالخدمات المقدمة لهم  جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمتابعة أعمال الرصف بالشارع الخلفي وطريق مجلس المدينة وميدان العروسة.

وشددت على مهندسي الوحدة المحلية بضرورة متابعة معدلات التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية وقياس سمك طبقة الأسفلت بحضور مهندسي الشركة المنفذة للتأكد من الجودة المطلوبة .

 

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البحر الاحمر

غارب

توزيع كمامات علي العمال

سفاجا

كورونا

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