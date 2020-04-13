اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة خلال مارس2020

الإثنين، 13 أبريل 2020 01:08 م
رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة خلال مارس2020 الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بشأن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والإصدارات الجديدة والخدمات الثقافية التي قدمتها الوزارة خلال شهر مارس 2020. 
 
وفي مستهل التقرير، اشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة رصدت من خلال قناتها على اليوتيوب والتي تعرض ألواناً إبداعية متنوعة ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" التي تم إطلاقها في 24 مارس 2020، عدد 11 مليون و508 آلاف زائر، تفاعل منهم وشاهد العروض مليون و2615 شخص، بإجمالي عدد ساعات مشاهدة وصلت إلى 126 ألفاً و737 ساعة، مُضيفة أن القناة سجلت 83 ألف مشترك، وجاءت كثافة المشاهدات في أكثر من 25 دولة حول العالم بالترتيب (مصر، السعودية، أمريكا، الإمارات، كندا، الكويت، المانيا، إنجلترا، فرنسا، هولندا، الأردن، استراليا، عمان، البحرين، العراق، تونس، إيطاليا، المغرب، وغيرها). ولفتت وزيرة الثقافة إلى أن الشباب الأكثر مشاهدة لمحتوي مبادرة خليك في البيت ..الثقافة بين ايديك بنسبة 59% منهم 52,5% رجال و47,5% سيدات، بينما هناك 20 ألف قارئ للإصدارات على موقعها الالكتروني.
 
ونوهت الوزيرة في تقريرها إلى أنه تم بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والمتواجدة بمكتبات قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وموقعها الرسمي على شبكة الانترنت من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت..الثقافة بين ايديك" وذلك للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وفي هذا الصدد، لفتت الوزيرة إلى أن حفل الموسيقار عمر خيرت الذي بثته وزارة الثقافة عبر قناتها على اليوتيوب ضمن المبادرة الإلكترونية، حقق رقماً قياسياً للمشاهدة لتحتل المركز الأول"التريند" على اليوتيوب وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وتقدمت الوزيرة بالشكر لجموع الجماهير داخل مصر وخارجها على الثقة في المحتوي الإبداعي الذي تقدمه الدولة والهادف إلى نشر الوعي الفني والارتقاء بالذوق العام، مؤكدة العمل على استمرار البث وتطويره في الفترة المقبلة من خلال إضافة ألوان فكرية وفنية مسجلة من فعاليات وأنشطة القطاعات، مشيدة بالجهد المبذول من القائمين على العمل في المبادرة.
 
كما تم التنويه إلى أن وزارة الثقافة أضافت على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت(www.moc.gov.eg) خدمة مجانية تسمح بإجراء زيارة افتراضية لعدد من المتاحف الوطنية إلى جانب مجموعة ضخمة من أعمال أكثر من 50 فناناً تشكيلياً، بالإضافة إلى مختارات من إصدارات المركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية بصيغة Pdf. ويأتي هذا إلى جانب إتاحة عدد من أمهات الكتب التراثية وإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب للتحميل بصيغة Pdf.
 
ولفتت الوزيرة ، إلى أن عروض المبادرة الالكترونية "خليك في بيتك.. الثقافة بين ايديك" تضمنت بث حفل للنجم التونسي صابر الرباعي تضمن مجموعة من أعماله، كما احتفلت الثقافة المصرية باليوم العالمي للمسرح من خلال عرض مسرحية "أهلاً يا بكوات" تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وذلك على قناة الوزارة باليوتيوب.
 
 

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