اليوم السابع
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رئيس المكسيك : تلقينا معاملة خاصة خلال اجتماع أوبك+

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:57 م
رئيس المكسيك : تلقينا معاملة خاصة خلال اجتماع أوبك+ أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الرئيس المكسيكى
رويترز

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قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده تلقت معاملة خاصة خلال اجتماع أوبك+ ، مؤكدا:" أبلينا بلاء حسنا في مباحثات النفط، وسنناقش التفاصيل يوم الأربعاء".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب عن ارتياحه لاتفاق أوبك+ ويقول إنه سينقذ وظائف مئات الآلاف في قطاع النفط.

وكان الكرملين، قد أكد أن الرئيس بوتين والملك سلمان والرئيس ترامب أعربوا عن تأييدهم لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط. 

وقد كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تفاصيل المفاوضات الدولية التي أجرتها "أوبك+" يومي الخميس والجمعة، والتي توجت باتفاق جديد حول خفض إنتاج النفط.

المكسيك

رئيس المكسيك

النفط العالمى

اوبك

ترامب

السعوديه

روسيا

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