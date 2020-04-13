رئيس المكسيك : تلقينا معاملة خاصة خلال اجتماع أوبك+

رويترز

قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن بلاده تلقت معاملة خاصة خلال اجتماع أوبك+ ، مؤكدا:" أبلينا بلاء حسنا في مباحثات النفط، وسنناقش التفاصيل يوم الأربعاء".

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعرب عن ارتياحه لاتفاق أوبك+ ويقول إنه سينقذ وظائف مئات الآلاف في قطاع النفط.

وكان الكرملين، قد أكد أن الرئيس بوتين والملك سلمان والرئيس ترامب أعربوا عن تأييدهم لاتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط.

وقد كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك تفاصيل المفاوضات الدولية التي أجرتها "أوبك+" يومي الخميس والجمعة، والتي توجت باتفاق جديد حول خفض إنتاج النفط.