اليوم السابع
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رئيسة المفوضية الأوروبية: قد نتعايش مع كورونا حتى نهاية العام

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:44 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: قد نتعايش مع كورونا حتى نهاية العام أوروسولا فون دير لين
كتبت: هناء أبو العز

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نشرت صيفحة بوريش تايمز الألمانية تقريرًا عن رغبة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين،  في تقديم توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية خروج من إجراءات كورونا الأسبوع المقبل، حيث يجب على كل دولة أن تقرر متى يبدأ التخفيف.
 
ووفقًا للصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية تريد  تقديم المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن استراتيجية خروج من تدابير كورونا، وومع ذلك، بدون تحديد تاريخ  لأن الدول الأعضاء تمر بمراحل مختلفة للغاية من الوباء وتقرر كل دولة نفسها.
 
وقالت أوروسولا: لا أريد أن أتخذ قرارًا مركزيًا، لأن الوضع في ميلانو يختلف تمامًا عن الوضع في مونستر، وأيضًا بين المناطق الحضرية والريفية، مشيرة إلى أن قوة أوروبا تتمثل فى  أنه لا أحد يقرر.
 
وقالت  فون لين:   يمكننا أن نتعلم الكثير من بعضنا البعض ، ويبدأ التخفيف التدريجي في المناطق، مثل الدنماركيين كمثال ، الذين يفتحون الآن المدارس ومراكز الرعاية النهارية، وسيقيس العلماء كيفية تأثير ذلك على الفيروس، وتسفيد جميع البلدان من هذه التجارب.
وبحسب رئيس المفوضية ، لن يتوفر لقاح حتى نهاية العام،ويوجد اثنان من أكثر فرق البحث الواعدة في أوروبا "تخطط لبدء التجارب السريرية قريبًا، ثم هناك خطوات للحصول على الموافقة والإنتاج الضخم .
 
 وتأمل أن يكون قد تم تطوير لقاح في نهاية العام، حتى يمكن تنفيذ اللقاحات بسرعة بعد ذلك ، قائلة: نحن نتحدث بالفعل مع الشركات المصنعة حول قدرات الإنتاج العالمية."
 
وتتوقع  فون ديرلين، أن تظل القيود المفروضة على زيارات دور رعاية المسنين التي يفرضها فيروس كورونا سارية حتى العام المقبل، بدون لقاح ، قائلة: يجب أن تظل جهات الاتصال العليا مقيدة قدر الإمكان،  أعلم أن ذلك صعب والوحدة قمعية ، ولكن الأمر يتعلق بالحياة
 
و قالت فون دير لين لصحيفة "بيلد آم زونتاج": "علينا أن نظل منضبطين وأن نتحلى بالصبر". سيكون عليك "تعلم العيش مع الفيروس لعدة شهور ، ربما حتى العام المقبل.
 
وفقا لرئيس اللجنة ، يمكن فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية مرة أخرى مسبقا، وسيكون لدى الأطفال والمراهقين حرية حركة في الماضي أكثر من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة، و علينا حمايتهم لفترة أطول.
 

أوروسولا فون دير لين

المفوضية الاوروبية

كورونا

اجرااءت الخروج من الازمة

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