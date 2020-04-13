دراسة ألمانية تقترح فتح المؤسسات التعليمية.. وميركل تناقش القرار الأربعاء

كتبت: هناء أبو العز

نشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم ليوبولدينا بألمانيا، صباح اليوم، بيانًا طالبت فيه بإعادة فتح المؤسسات التعليمية، مطالبة بأن ذلك يجب أن يتم فى أقرب وقت ممكن ، خطوة بخطوة ومتمايزة حسب السنة.

ووصفت المستشارة أنجيلا ميركل دراسة علماء ليوبولدينا بأنها "مهمة جدا" للمضي قدما، كما أوصى الباحثون بارتداء قناع في وسائل النقل العام لتطبيع الحياة العامة تدريجياً.

فيما قدم معهد روبرت كوخ الألمانى فى مسح أجراه معهد أبحاث الرأي YouGov أرقامًا مهمة لقرار تخفيف محتمل لإجراءات مكافحة الإكليل، مشيرًا إلى أنه تم انخفاض عدد المصابين، لكن الألمان لا يزالون متشككين ، ولا يرون أن تخفيف الإجراءات المضادة لفير وس كورونا قرار مبكر جدًا.

و وفقًا لمسح YouGov ، فإن 44 % يؤيدون تمديد حظر الاتصال إلى ما بعد 19 أبريل ، و 12 % يؤيدون تشديده، بينما يؤيد 32 % تسهيله، ويرى 8 % إلغاء القيود المفروضة من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، بينما 5 % لم يقدموا أي معلومات.

ولا تزال الرغبة في الالتزام باللوائح عالية، حيث يقول 78 % أنهم يلتزمون بكل شيء ، و 18 % فقط جزئيًا و 2 % لا يلتزمون بذلك، وهذا يعني أن الانضباط أقل بقليل مما كان عليه في بداية حظر الاتصال في نهاية مارس ، عندما صرح 83 % أنهم سيتبعون القواعد المتفق عليها تمامًا.

و ستناقش المستشارة أنجيلا ميركل ، يوم الأربعاء المشورة لرؤساء وزراء الولايات الفيدرالية حول كيفية المضي قدما بعد 19 أبريل.