اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 01:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج الدفعة الثانية من مستشفى العزل بملوى بعد شفائهم ليصل العدد إلى 10 أشخاص

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:05 ص
خروج الدفعة الثانية من مستشفى العزل بملوى بعد شفائهم ليصل العدد إلى 10 أشخاص مستشفيات العزل - ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت مستشفى العزل بملوى خروج 4 مصابين بفيروس كورونا، بعد التأكد التام من شفائهم، وذلك بعد خروج 6 آخرين أول أمس ليصل عدد الذين تم شفاؤهم وخرجوا من مستشغى العزل بملوى إلى 10 أشخاص، وذلك بعد أن تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال مصدر طبى، إن المستشفى كان يوجد به 100 مصاب نتائجهم إيجابية من مختلف المحافظات تم خروج 10 منهم وأصبحوا متعافين تمامًا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدًا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وسلم المحافظـ، الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كل القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية ، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 أسرة و25 سرير عناية مركزة.

وكانت محافظة المنيا قد اعلنت عن الحجر الصحى المنزلى لعدد 4 اسر بقرية منشية نيازى بمخاغة بعد ثبوت أيجابية عينات مواطن قادم من تركيا .

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

فيروس كورونا

مستشفى العزل

ملوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الأحد، 12 أبريل 2020 08:20 م

الجيش الأبيض يواجه كورونا بمنظومة التأمين الصحى.. تطوع أطباء وتمريض لتقديم الرعاية لمصابى كوفيد 19.. الرعاية الصحية: مقدمو الخدمة يؤدون دورا بطوليا بمنشآت العزل.. ونؤمن حياة المريض والأطقم الصحية من العدوى

الأحد، 12 أبريل 2020 04:30 م

صور.. مستشفى إسنا للعزل تعلن خروج 10 مواطنين بعد شفائهم من كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 03:55 م

صحة الدقهلية: شفاء مصابتين بكورونا وخروجهما من مستشفى العزل بتمى الأمديد

الأحد، 12 أبريل 2020 02:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

الكهرباء: الانتهاء من تطوير شبكة النقل بنسبة 95 % حتى الآن

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

وزير التعليم: امتحانات الثانوية والدبلومات فى موعدها وإعلان التفاصيل منتصف مايو

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

143 مليون جنيه قيمة أجانب الأهلي والزمالك عقب هبوط الأسعار بسبب كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل لـ447

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم التاسع عشر وانتشار شرطى بالشوارع

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة