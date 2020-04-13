خروج الدفعة الثانية من مستشفى العزل بملوى بعد شفائهم ليصل العدد إلى 10 أشخاص

المنيا - حسن عبد الغفار

قررت مستشفى العزل بملوى خروج 4 مصابين بفيروس كورونا، بعد التأكد التام من شفائهم، وذلك بعد خروج 6 آخرين أول أمس ليصل عدد الذين تم شفاؤهم وخرجوا من مستشغى العزل بملوى إلى 10 أشخاص، وذلك بعد أن تحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال مصدر طبى، إن المستشفى كان يوجد به 100 مصاب نتائجهم إيجابية من مختلف المحافظات تم خروج 10 منهم وأصبحوا متعافين تمامًا.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدًا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وسلم المحافظـ، الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كل القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية ، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 أسرة و25 سرير عناية مركزة.

وكانت محافظة المنيا قد اعلنت عن الحجر الصحى المنزلى لعدد 4 اسر بقرية منشية نيازى بمخاغة بعد ثبوت أيجابية عينات مواطن قادم من تركيا .