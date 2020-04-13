حملات متواصلة ضد المعتدين على أراضى الدولة في أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

رغم الظروف الراهنة لمواجهة كورونا، تنفذ الحكومة الحملات لإزالة التعديات على مدار اليوم ،سواء تعديات على أراضى الدولة، أو التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء،لإسترداد أراضى أملاك الدولة وتنظيم حملات رصد بشكل يومى المخالفات وإزالتها على الفور ،حيث تكافح الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات المخالفات والتعديات التي يقوم بها ضعاف النفوس من تجار الأزمات .

و يتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وفي محافظة أسوان، تقوم الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة أسوان حملات مكبرة لإزالة تعديات على مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ، بالبناء والزراعة حيث قامت معدات الوحدة المحلية بإزالة كافة مظاهر التعديات ، وإعادة الشىء لأصله وتحررت محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت إلى جهات الاختصاص ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة خاصة قيام بعض المواطنين من استغلال الفترة الحالية فى التعدى على أملاك الدولة أو التعدى على الأراضى الزراعية

من جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ،أنه طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع كل من يستغل الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى تقوم بها أجهزة المحافظة في إرتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى.

وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة أى تعديات بشكل فورى حفاظاً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالتعديات والمخالفين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية .

وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إزالة 3 حالات تعدى بناء مخالف وبدون ترخيص بقرية الغنيمية التابعة للرمادي بحرى بمركز إدفو بمساحة إجمالية 335 م2 ، بجانب إزالة تعديات على أراضى زراعية بقرية الطوناب بمساحة 320 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات بناء مخالف أيضاً بقرية بنبان بمركز دراو على مساحة 1850 م2 .

كما أكد العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو أنه سيتم محاسبة مسؤولي القرى والأحياء فى حالة التغاضي عن أى مخالفات وأنه لن يسمح بأي تهاون تجاه التعديات على أملاك الدولة.

كما أجرى العميد عبدالرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو جولة ميدانية لرصد المباني المخالفة بقرية الرمادى بحرى وتم رصد ١٦ مخالفة بناء بدون ترخيص وقام باستدعاء مسئولى القرية لمتابعة ماتم من إجراءات تجاه هذه المخالفات من عدمه.

وفى نفس السياق قام مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو برصد تعدى على أرض زراعية بناحية الحجز بحرى بعزبة سليم جودة وكذلك قيام أحد المواطنين برمي مخلفات على الشارع العام وتم تحرير محاضر للمخالفين.