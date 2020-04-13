اليوم السابع
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الإثنين، 13 أبريل 2020 01:13 م
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حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات ونظافة وتطهير ورش الشوارع فى أسيوط

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:47 م
حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات ونظافة وتطهير ورش الشوارع فى أسيوط جانب من الإزالة
أسيوط ضحا صالح

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شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء.

وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بإستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأشار المحافظ إلى أن حملات المراكز الشمالية استهدفت مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط تحت إشراف المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد واستهدفت ازالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمشاركة المهندس حسام محمدين رئيس مركز ومدينة ديروط لافتاً الى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع والميادين بالمواد المطهرة لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كان محافظ أسيوط قد وجه بتكثيف أعمال النظافة العامة ورش وتطهير الشوارع يوميًا بجميع أنحاء المحافظة باستخدام المعدات اللازمة وبالتنسيق مع كل القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال طبقًا لخطة التطهير المحددة التي تشمل الشوارع والأسوار والأرصفة وواجهات المحال التجارية والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلي ومواقف السيارات والمواصلات العامة ودور العبادة والمصالح الحكومية والخاصة ومدارس ومستشفيات ووحدات صحية ومراكز الشرطة ومديريات الخدمات مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه فضلاً عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقى أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

 

حملات مكبرة لازالة والتعديات والسكرتير المساعد يترأس حملة بمركز ديروط (2)
حملات مكبرة لازالة والتعديات 
 
حملات مكبرة لازالة والتعديات والسكرتير المساعد يترأس حملة بمركز ديروط (7)
حملات مكبرة لازالة والتعديات 
حملات مكبرة لازالة والتعديات والسكرتير المساعد يترأس حملة بمركز ديروط (11)
حملات مكبرة لازالة والتعديات 
 
محافظة أسيوط تواصل أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع والميادين بالمراكز (10)
محافظة أسيوط تواصل أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع 
 
 
محافظة أسيوط تواصل أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع والميادين بالمراكز (14)
محافظة أسيوط تواصل أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع 
 
محافظة أسيوط تواصل أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع والميادين بالمراكز (15)
محافظة أسيوط تواصل أعمال النظافة وتطهير ورش الشوارع 

 


محافظه أسيوط

رش وتطهير

فيروس كورونا

أخبار مصرية

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