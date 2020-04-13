جارديان: "قروض الإنقاذ" فى بريطانيا وصلت لـ1.4% من الشركات وشكاوى متزايدة

كتبت: نهال طارق

اعترفت الحكومة البريطانية، بأن 1.4% فقط من الشركات التي استفسرت عن برنامج قروض توقف الأعمال بسبب وباء كورونا (CBILS) حصلت عليه حتى الآن، وفقا لتقرير الجارديان.

بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من إطلاق المستشار ريشي سوناك، لأول مرة خطة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القروض والتمويلات الأخرى التي تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني لكل منها، اتضح أن 4200 شركة فقط من بين 300.000 شركة طلبت المساعدة نجحت في الحصول على قروض إنقاد.

وتقدمت عشرات الآلاف من الشركات بطلبات رسمية للحصول على المساعدات ولكن وسط تردد بين المقرضين في تقديم القروض، لم يتم الموافقة على القروض سوى لعدد صغير من الشركات.

وكشف ألوك شارما وزير الأعمال عن عدم إحراز تقدم مع تصاعد الضغط على المسؤولين والبنوك الرائدة لتسريع معالجة طلبات القروض قبل أن تنهار آلاف الشركات.

ومن جانبه، قام سوناك بتوظيف مستشار سابق لبنك إنجلترا ريتشارد للمساعدة في تسريع عملية معالجة قروض الإنقاذ بعد الانتقادات التي وجهت له

من المتوقع أن يعلن سوناك عن تعيين شارب هذا الأسبوع، كما يتوقع إنهاء اللمسات الأخيرة على خطط تمديد خطة القرض لتشمل الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك مضاعفة المبالغ الخالية من الفوائد المتاحة للشركات إلى 50 مليون جنيه إسترليني.

وقالت غرف التجارة البريطانية يوم الأربعاء، إن 1% فقط من الشركات التي تضمنها استطلاع أجرته الغرفة، نجحت في الحصول على قرض بموجب الخطة، في حين تلقت 7% واحدة من المنح التي قدمتها وزارة الخزانة للشركات الصغيرة.

في 3 أبريل، خفف سوناك من معايير قروض CBILS وحظر على البنوك طلب ضمانات شخصية من الشركات الصغيرة التي تطلب المساعدة.

وذكرت صحيفة الأوبزيرفر يوم الأحد، أن إد ميليباند حث شارما على إصلاح الخطة بعد انخفاض عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال وزير أعمال الظل، إن آلاف الشركات على وشك الانهيار، وأنه بدون التزام أكبر من الحكومة ، من المرجح أن يسوء الامر وقال: "إن مخاطر القيام بعمل قليل وبطيء للغاية لمساعدة الشركات أكبر بكثير على صحة الاقتصاد على المدى الطويل من مخاطر القيام بالكثير وبسرعة كبيرة".