توفير أسطوانات بوتاجاز و سلع تموينية لأهالى قرية بنى عليم المعزولين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وزعت محافظة الشرقية، بتوجيهات من المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إسطوانات بوتاجاز و سلع تموينية، على أهالى قرية بنى عليم التابعة لمركز بلبيس، والمعزولين ذاتيا، بعد ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا .

و كما قام فريق الترصد الوبائى من مديرية الصحة، لليوم الثالث، بمتابعة الأهالى، و عمل فرق توعوية داخل القرية، و رش و تطهير الشوارع .

و كان فرض العزل الذاتى، على 30 أسرة من قرية بنى عليم، بعد ظهور حالة لشاب يشتبه إصابته بفيروس الكورونا، و التنبية بعدم الخروج، و حيال ظهور أعراض سخونه الإبلاغ فورا لفرق الترصد التى ستواصل عملها بالقرية لعدة أيام داخل القرية .

كانت استقبلت مستشفى بلبيس العام " ا. ا" 35 عامل بمصنع و مقيم بقرية بنى عليم التابعة للمركز، يعانى من ارتفاع درجة حرارة و ضيق تنفس، و تم حجزه و تقديم الإسعافات الأولية إلا أنها لم تتحسن، و بإجراء تحاليل تبين إصابته فيروس الكورونا، ونقل للعزل الطبى بمستشفى تمى الامديد للعلاج .

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى "الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالإضافة إلى منع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .