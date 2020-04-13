اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توفير أسطوانات بوتاجاز و سلع تموينية لأهالى قرية بنى عليم المعزولين بالشرقية

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:29 م
توفير أسطوانات بوتاجاز و سلع تموينية لأهالى قرية بنى عليم المعزولين بالشرقية الأنابيب
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزعت محافظة الشرقية، بتوجيهات من المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إسطوانات بوتاجاز و سلع تموينية، على أهالى قرية بنى عليم التابعة لمركز بلبيس، والمعزولين ذاتيا، بعد ظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا .

و كما قام فريق الترصد الوبائى من مديرية الصحة، لليوم الثالث، بمتابعة الأهالى، و عمل فرق توعوية داخل القرية، و رش و تطهير الشوارع .

و كان فرض العزل الذاتى، على 30 أسرة من قرية بنى عليم، بعد ظهور حالة لشاب يشتبه إصابته بفيروس الكورونا، و التنبية بعدم الخروج، و حيال ظهور أعراض سخونه الإبلاغ فورا لفرق الترصد التى ستواصل عملها بالقرية لعدة أيام داخل القرية .

كانت استقبلت مستشفى بلبيس العام " ا. ا" 35 عامل بمصنع و مقيم بقرية بنى عليم التابعة للمركز، يعانى من ارتفاع درجة حرارة و ضيق تنفس، و تم حجزه و تقديم الإسعافات الأولية إلا أنها لم تتحسن، و بإجراء تحاليل تبين إصابته فيروس الكورونا، ونقل للعزل الطبى بمستشفى تمى الامديد للعلاج .

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى "الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

تلك القرارات شملت غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادى والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التى تضم تجمعات للمواطنين بالإضافة إلى منع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا على صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

 

 

IMG-20200411-WA0007
 
 
IMG-20200413-WA0000
 
 
IMG-20200413-WA0002
 
 
IMG-20200413-WA0004
 
 

الشرقية

اخبار الشرقية

كورنا

صحة الشرقية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يوضح خطوات الدخول على منصة ادمودو للتواصل بين المعلمين والطلاب

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا قال عمرو الجناينى عن الدورى وكهربا وشيكا؟.. إنفو جراف

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

ماذا حدث فى عالم كرة القدم بعد شهر من التجميد بسبب كورونا.. فيديو

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

وزير التعليم يطلق منصة Edmodo للتواصل بين المعلمين والطلاب

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

لماذا لم تجر اختبار كورونا؟.. تعرف على إجابة ممثل الصحة العالمية فى مصر

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

التعليم تتيح منصة البث المباشر للحصص الافتراضية كبديل للحصص المدرسية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

استقبال أطباء الفيوم بالورود بعد عودتهم من مستشفى الحجر بالإسماعيلية

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

ارمي حمولك عليا.. ممرضة تغني للطاقم الطبى بمستشفى أبو خليفة.. فيديو

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

أميرة ابنة منال سلامة: فخورة إنى مصرية ومبسوطة بتعاملنا مع أزمة كورونا

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

ممثل "الصحة العالمية" فى مصر: لن يتم الوصول لعلاج كورونا فى وقت قريب

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

مصادر: الحكومة تدرس سيناريوهين للتعامل مع احتفالات شم النسيم

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة