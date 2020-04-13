اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 أبريل 2020 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 123 حملة تعقيم بالعريش لمنشآت حكومية وأهلية وشوارع

الإثنين، 13 أبريل 2020 12:56 م
تنفيذ 123 حملة تعقيم بالعريش لمنشآت حكومية وأهلية وشوارع تعقيم المنشآت فى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم الانتهاء من تنفيذ 123 حملة تعقيم شملت منشآت حكومية وأهلية وشوارع، وقال محمد شبل مسئول المركز الإعلامي لمجلس مدينة العريش، إنه يجرى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية من فيروس  كورونا المستجد بهدف الإبقاء علي مدينة العريش نظيفة أسوة بخمس  مدن  أخري ليكتمل ست مجالس مدن بمحافظة شمال سيناء نظيفة.

وأشار إلى أنه شارك فى الحملات مجموعات من الشباب المتطوع، لافتا انه سجلت تنفيذ 123 حملة تطهير منذ بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية وشارك فيها مجلس مدينة العريش بالإشراف على التنفيذ قام به رئيس  كل حى فى نطاقه بتعليمات ماجد محمد أحمد، رئيس المدينة.

وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، انه تم  الانتهاء من حملة تطهير قريتى "التمد"، و "رأس النقب"،  للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح انه قامت بالعمل لجنة من مجلس مدينة نفذت حملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى المناطق السكنية بقريتي التمد و رأس النقب التابعة للمركز.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل أنه من المقرر أن يتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة.

وأضاف انه يجرى بانتظام تعقيم وتطهير للمنشآت داخل المدينة كان أخرها تعقيم مستشفى نخل المركزي، قسم الشرطة، إدارة الشباب والرياضة، ومجلس المدينة، الكمائن الأمنية، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية والمحلات التجارية" بالمواد المطهرة.

 وقال المهندس أحمد عبد الحليم ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، انه بناءا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة تم التنبيه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللأزمة للعاملين بالمشروعات المختلفة.

وكذلك العاملين بمنظومة النظافة وجميع الإدارات التى تختص بخدمة الجماهير بارتداء الكمامات الواقية  بمناطق مركز الحسنة بوسط سيناء .

 

IMG_5072
 
 
 

 

IMG_5458
 
 
 

 

IMG_5631

شمال سيناء

العريش

مجلس مدينة العريش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

الحكومة: 42 جهة إدارية سددت تعويضات لشركات المقاولات بقيمة 14.468 مليار جنيه

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

ممثل الصحة العالمية: 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

إنفو جراف.. أسعار ياميش رمضان بمنافذ "التموين"

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

الداخلية تغلق 163 مطعما ومحلا و8 مراكز تعليمية مخالفة لقرار الحكومة

بيان للداخلية: ضبط 4 أطنان حشيش بقيمة 152 مليون جنيه بميناء شرق التفريعة

بيان للداخلية: ضبط 4 أطنان حشيش بقيمة 152 مليون جنيه بميناء شرق التفريعة

مفتى الجمهورية يناشد من كانوا ينوون العمرة التصدق بثمنها للمتضررين من كورونا

مفتى الجمهورية يناشد من كانوا ينوون العمرة التصدق بثمنها للمتضررين من كورونا

إنفوجراف.. 6 رسائل هامة لرئيس البرلمان أبرزها: لا صحة لقانون تبرعات إلزامية

إنفوجراف.. 6 رسائل هامة لرئيس البرلمان أبرزها: لا صحة لقانون تبرعات إلزامية

إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو

إجازة أبوة و1000 دولار..كورونا وش الخير على عاملى فيسبوك ومايكروسوفت..فيديو

خبير إيطالى: نستعد لاختبار 5 لقاحات ضد كورونا بعد نجاح التجارب الأولى

خبير إيطالى: نستعد لاختبار 5 لقاحات ضد كورونا بعد نجاح التجارب الأولى

العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العاصمة اليابانية طوكيو تعلن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

القوى العاملة تطلق غرفة عمليات لمتابعة صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

ممنوع الدخول بدون الكمامة.. توزيع الكمامات مجانا على جميع رواد البرلمان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة