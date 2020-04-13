تنفيذ 123 حملة تعقيم بالعريش لمنشآت حكومية وأهلية وشوارع

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم الانتهاء من تنفيذ 123 حملة تعقيم شملت منشآت حكومية وأهلية وشوارع، وقال محمد شبل مسئول المركز الإعلامي لمجلس مدينة العريش، إنه يجرى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد بهدف الإبقاء علي مدينة العريش نظيفة أسوة بخمس مدن أخري ليكتمل ست مجالس مدن بمحافظة شمال سيناء نظيفة.

وأشار إلى أنه شارك فى الحملات مجموعات من الشباب المتطوع، لافتا انه سجلت تنفيذ 123 حملة تطهير منذ بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية وشارك فيها مجلس مدينة العريش بالإشراف على التنفيذ قام به رئيس كل حى فى نطاقه بتعليمات ماجد محمد أحمد، رئيس المدينة.

وقال سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، انه تم الانتهاء من حملة تطهير قريتى "التمد"، و "رأس النقب"، للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح انه قامت بالعمل لجنة من مجلس مدينة نفذت حملة مكبرة للتطهير والتعقيم الكامل على مستوى المناطق السكنية بقريتي التمد و رأس النقب التابعة للمركز.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل أنه من المقرر أن يتم تخصيص مواد كافية من المطهرات لتأمين كافة المناطق السكنية على مستوى الوحدات المحلية القروية على مستوى المركز والمدينة.

وأضاف انه يجرى بانتظام تعقيم وتطهير للمنشآت داخل المدينة كان أخرها تعقيم مستشفى نخل المركزي، قسم الشرطة، إدارة الشباب والرياضة، ومجلس المدينة، الكمائن الأمنية، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية والمحلات التجارية" بالمواد المطهرة.

وقال المهندس أحمد عبد الحليم ، رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، انه بناءا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها توفير أقصى درجات الحماية للعاملين بكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة تم التنبيه واتخاذ الإجراءات الوقائية اللأزمة للعاملين بالمشروعات المختلفة.

وكذلك العاملين بمنظومة النظافة وجميع الإدارات التى تختص بخدمة الجماهير بارتداء الكمامات الواقية بمناطق مركز الحسنة بوسط سيناء .







