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تنظيم وقائي خلال استلام منحة العمال ببريد الشيخ زويد بشمال سيناء

الإثنين، 13 أبريل 2020 10:26 ص
تنظيم وقائي خلال استلام منحة العمال ببريد الشيخ زويد بشمال سيناء تنظيم صرف منحة العمال
شمال سيناء - محمد حسين

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نظم شباب متطوعون من مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء الدخول وصرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقدرها 500 جنيه.

ووفر الشباب كراسى على مسافات متباعدة تحت مظلة أمام منافذ الصرف بالبريد للسيطرة على الزحام ومع الاختلاط.

وقال سالم صقر مدير مركز شباب الكوثر، إن هذا التنظيم نفذه الشباب ابتداء من صباح اليوم واستجاب لهم الأهالي المترددين للصرف من منافذ البريد.

وأعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة ستكون لمن تلقى من المستحقين رسالة نصية على هاتفه المحمول، تتضمن موعد ومكان صرف المنحة سواء بفروع البريد أو البنك الزراعى.

ودعا الوزير المستفيدين من المنحة بالذهاب فى المكان والمعاد المحددة فى الرسالة المرسله إليه لصرفها، لمنع الزحام وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح الوزير أنه سيتم صرف المنحة فى 5600 منفذ تتضمن مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ونحو 600 مدرسة ومركز شباب ومنافذ البنك الزراعى، كما كشف الوزير عن اتجاه لإطلاق خط ساخن لتلقى استفسارات المستحقين بهذا الشأن.

ويتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المستحقة والمتضررة من أحداث كورونا، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن البدء فى صرف المرحلة الأولى منها وقدرها  500  جنيه ابتداء من الاثنين وحتى الأربعاء، ويتم صرف المنحة بناء على رسالة تصل من رقم 2030 على الشخصي للمستفيد، الذى سجله المستحق على موقع القوى العاملة، وسيتم إرسالها للمستحقين، للتعارف من خلالها عن موعد جاهزية الإعانة سواء كانت هيئة البريد المصري أو البنك الزراعى المصرى، أما من يمتلك حسابا شخصيا عبر البريد أو البنك الزراعى ستدخل المنحة فى حسابه بشكل فورى وسترسل للمستفيد رسالة نصية.

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سيناء

الشيخ زويد

العمالة غير المنتظمة

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