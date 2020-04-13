تنشيط السياحة: خطة مكثفة للترويج للمقاصد المصرية تطبق فور انتهاء أزمة كورونا

كتبت آمال رسلان

كشف أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة عن أن الهيئة تعكف على تجهيز الخطة الترويجية الخارجية لمصر لتكون جاهزة للتطبيق فور انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه الخطة لن تكون كالخطط المعتادة لنا ولكنها تأتى بعد فترة أزمة لذلك يجب ان تكون مكثفة، وقد تصل إلى ثلاثة أضعاف العمل الترويجى العادى الذى نقوم به.

وقال يوسف فى تصريحات لليوم السابع، “نستعد جيدا بتحديد الاسواق والحملات المتخصصة، ونفكر حاليا خارج الاطار فى أنشطة ترويجية وتسويقية مختلفة، ونتعاون فى ذلك مع شركات السياحة والطيران والقطاع الخاص السياحى بالكامل، لازم نكون جاهزين لعودة السياحة فى أى وقت".

وأوضح رئيس هيئة التنشيط أنه سيكون هناك تحرك مكثف على الارض مع منظمى الرحلات فى الأسواق المختلفة، هدفنا أن نكون من أوائل الدول التى تستعيد عافيتها السياحية، لافتا إلى أن الهيئة تكثف خلال هذه الفترة العمل من خلال السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن الهيئة تطلق كل يوم مساءا زيارة افتراضية جديدة لموقع اثرى جديد فى مصر.

وأوضح أنه يجب ان نتعامل مع العالم، ويجب أن يظل زوارنا يتذكرون المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم ببث رسائل طمأنة للسياح من خلال التأكيد على تطهير وتعقيمم الفنادق والمناطق السياحية، والتأكيد على السياح أنه فور عودة الحركة لا داعى للقلق فمصر مقصد سياحى أمن، ونحن بالفعل نعمل بشكل جيد مع قطاع الشركات والفنادق فى هذا الامر

وقال :"أن الهيئة تعقد عدد من الاجتماعات لبحث اجراءات اضافية جديدة لزيادة تفاعل الجمهور مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعى، هدفنا ان نصل لكل انحاء العالم وكل الشعوب وان يظل المقصد المصرى عالق بالأزهان، وان نخلق لديهم الحماس لزيارة مصر فور انتهاء الازمة مباشرة".