اليوم السابع
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خالد صلاح
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تنزانيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة لـ46 مصابا

الإثنين، 13 أبريل 2020 02:31 م
تنزانيا تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة لـ46 مصابا كورونا فى أفريقيا
هند المغربي

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سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالبلاد في 16 مارس الماضي.

 

وفى وقت سابق، قال جيرالد تشامي المتحدث باسم وزارة الصحة في تنزانيا، اليوم الاثنين، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

وكان مفتى ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تنزانيا الشيخ أبو بكر بن الزبير بن على، أشاد بالقرارات والإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح المسلمين.

 

وأكد مفتى تنزانيا، أن ذلك واجب شرعى قبل أن يكون إنسانياً؛ فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم القدوم إلى بلد فيه طاعون أو الخروج من ذلك البلد، مبيناً أن العلة في منع الفرار من الأراض التى فيها مثل هذه الأوبئة هى وقاية البلدان الأخرى كى لا ينتشر فيها الوباء.

 

وبين الشيخ أبو بكر فى بيان صادر عن المجلس تلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نسخة منه، أن القرارات تدل على اهتمام المملكة بسلامة المعتمرين، وزوار المسجد النبوى، وحرصها على سلامة الحرمين الشريفين، وخدمتها على أكمل وأتم وجه.

 


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