اليوم السابع
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تكليف الدكتور أيمن صلاح برئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية

الإثنين، 13 أبريل 2020 03:12 م
تكليف الدكتور أيمن صلاح برئاسة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية الدكتور ايمن صلاح
كتب محمود عبد الغنى

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أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف الدكتور أيمن صلاح  للعمل رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، خلفا للدكتور أشرف القاضى الذى تقدم باستقالته لظروف شخصية وقدم له الطيار رشدي زكريا الشكر علي جهوده خلال الفترة الماضية .
 
وكان صلاح يشغل منصب رئيس القطاع الطبي، ومن قبلها رئيس قسم الرمد بمستشفى مصر للطيران .
 
كان قد أصدر الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا سابقا بتكليف الطيار حسن منير للعمل مساعدا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، كما أصدر قرارا بتكليف كل من المحاسب محمد يوسف للعمل رئيسا للقطاع المالى والطيار محمد غريب للعمل رئيسا لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.
 
كما أصدر الطيار رشدى زكريا، قرارا بتكليف كل من الطيار شريف إبراهيم للعمل مديرا عاما للتدريب الجوى بقطاع العمليات الجوية، والمحامية إلهام شاكر للعمل مديرا عاما للشئون القانونية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.
 
وتقدم الطيار رشدى زكريا بخالص الشكر والتقدير للقيادات السابقة على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية متمنيا للجميع التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.
 
 

مصر للطيران

اخبار المطار

وزارة الطيران

الدكتور ايمن صلاح

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